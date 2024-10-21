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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة نوتينجهام فورست ضد كريستال بالاس

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة نوتينجهام فورست ضد بالاس

ترتيب الدوري الإنجليزي، تختتم اليوم الإثنين مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة بين نوتينجهام فورست ضد كريستال بالاس في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

وكان ليفربول، استعاد صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من مانشستر سيتي، وذلك بعد الفوز الريدز على تشيلسي ضمن الجولة الثامنة ووصوله للنقطة 21.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة نوتينجهام فورست ضد كريستال بالاس

1- ليفربول 21 نقطة
2- مانشستر سيتي 20 نقطة
3- آرسنال 17 نقطة
4- أستون فيلا 17 نقطة
5- برايتون 15 نقطة
6- تشيلسي 14 نقطة
7- توتنهام هوتسبير 13 نقطة
8- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة
9- فولهام 11 نقطة
10- بورنموث 11 نقطة
11- مانشستر يونايتد 11 نقطة
12- نوتينغهام فورست 10 نقاط
13- برينتفورد 10 نقاط
14- ليستر سيتي 9 نقاط
15- وست هام يونايتد 8 نقاط
16- إيفرتون 8 نقاط
17- إبسويتش تاون 4 نقاط
18- كريستال بالاس 3 نقاط
19- ساوثهامتون  نقطة واحدة
20- وولفرهامبتون  نقطة واحدة
 


جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

 

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