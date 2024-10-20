الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صلاح يقود ليفربول للفوز علي تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي ( صور)

ليفربول أمام تشيلسي
ليفربول أمام تشيلسي

فاز فريق ليفربول على نظيره تشيلسي بنتيجة 2-1 في  المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب "الأنفيلد" في قمة منافسات الجولة الثامنة.

وافتتح محمد صلاح التهديف لليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 29 قبل أن يتعادل جاكسون لتشيلسي في الدقيقة 48 وعاد ليفربول ليتقدم مجددا في الدقيقة 51 عن طريق جونز من صناعة الفرعون المصري.

 

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي 

وجاء تشكيل ليفربول أمام تشيلسي كالتالي:

الصورة

ترتيب ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 

ويحتل ليفربول بتلك النتيجة صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، في حين يتوقف  رصيد تشيلسي  عند 14 نقطة في المركز السادس.

ليفربول يحافظ على تقدمه 2-1 أمام تشيلسي بعد مرور 75 دقيقة (صور)

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على تشيلسي بهدف محمد صلاح في الشوط الأول (فيديو وصور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي تشيلسي محمد صلاح صلاح ليفربول

مواد متعلقة

ليفربول يحافظ على تقدمه 2-1 أمام تشيلسي بعد مرور 75 دقيقة (صور)

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على تشيلسي بهدف محمد صلاح في الشوط الأول (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق محدود في مطعم صبحي كابر (صور)

السر وراء تسلق كلب الهرم لقمة "خوفو" (فيديو)

صلاح يقود ليفربول للفوز علي تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي ( صور)

السوبر المصري، الأهلي وسيراميكا يتعادلان 1-1 في شوط أول مثير (صور)

بعد غضبه من استبداله، عبد الواحد السيد لـ مصطفى شلبي: "مسمعش صوتك" (فيديو)

حريق داخل مدرسة شهيرة في المعادي (صور)

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الأول في الدوري الممتاز

طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا بالثانية 12

منوعات

المزيد

حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

هاريس تشرع الحشيش الترفيهي للبالغين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

6 تصريحات هامة لوزير الزراعة أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 3 – 3 )

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بوجود أعداء من الأقارب 

باحث بـ"كبار العلماء": كلمة قد تدخلك الجنة أو النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية