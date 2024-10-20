ترتيب الدوري الإنجليزي، استعاد ليفربول، صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من مانشستر سيتي، وذلك بعد الفوز الريدز على تشيلسي ضمن الجولة الثامنة ووصوله للنقطة 21.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول علي تشيلسي

1- ليفربول 21 نقطة

2- مانشستر سيتي 20 نقطة

3- آرسنال 17 نقطة

4- أستون فيلا 17 نقطة

5- برايتون 15 نقطة

6- تشيلسي 14 نقطة

7- توتنهام هوتسبير 13 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

9- فولهام 11 نقطة

10- بورنموث 11 نقطة

11- مانشستر يونايتد 11 نقطة

12- نوتينغهام فورست 10 نقاط

13- برينتفورد 10 نقاط

14- ليستر سيتي 9 نقاط

15- وست هام يونايتد 8 نقاط

16- إيفرتون 8 نقاط

17- إبسويتش تاون 4 نقاط

18- كريستال بالاس 3 نقاط

19- ساوثهامتون نقطة واحدة

20- وولفرهامبتون نقطة واحدة



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وحقق ليفربول، فوزا ثمينا على ضيفه تشيلسي، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.



وجاءت ثنائية الريدز جاءت عن طريق محمد صلاح (ركلة جزاء) وكورتيس جونز في الدقيقتين 29 و51، فيما أحرز نيكولاس جاكسون، هدف البلوز في الدقيقة 48.