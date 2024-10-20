الأحد 20 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مدرسة محمد سرايا الإعدادية بقرية الحميدية

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأحد جولاته المفاجئة بتفقد مدرسة محمد سرايا الإعدادية المشتركة بقرية الحميدية التابعة لمركز ومدينة منية النصر لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام حضور الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والأستاذ محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة منية النصر.
وقال "مرزوق ":  سعادتي بالغة لوجودي وسط مجموعة من الطلاب الموهوبين في الإلقاء الشعري والإنشاد الديني، حيث استمع إلي إلقاء عدد من الطلاب الموهوبين في الشعر والإنشاد والحاصلين علي مراكز أولي علي مستوي الجمهورية والمحافظة.


كما قال "المحافظ ": فخور بهذه النماذج المشرفة التي خرجت من مدرسة صغيرة داخل قرية صغيرة، وهذا إن دل فإنما يدل علي حرص أهالينا في القري علي تعليم أولادهم والاهتمام بهم، كما يدل علي حسن سير العملية التعليمية بالقري.


الدقهلية أنجبت لمصر أعلام في شتي المجالات

وأشار " مرزوق" إلي الطلاب قائلًا: إن الدقهلية أنجبت لمصر أعلام في شتي المجالات، أريدكم أن تكونوا جزءا منهم،  وأن يخرج من بينكم العلماء والأدباء والشعراء والأطباء والمهندسون وغيرهم.

ووجه " المحافظ " الشكر والتقدير للقائمين علي العملية التعليمية بالمدرسة لاكتشافهم للمواهب ونظافة وتجميل المدرسة والحفاظ علي انتظام العملية التعليمية وحضور الطلاب.

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