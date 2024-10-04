الجمعة 04 أكتوبر 2024
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اقتصاد

الفرق بين حساب التوفير والحساب الجاري

بنوك، فيتو
بنوك، فيتو

يتساءل العديد من عملاء البنوك عن الفرق بين حساب التوفير والحساب الجاري وذلك قبل عمليات إيداع أموالهم في البنوك.

ومن جانبهم أوضح خبراء مصرفيون الفارق بين حساب التوفير والحساب الجاري منها ما يلي:  

١_ الحساب الجاري يتم من خلاله التعاملات المتكررة والسريعة مع البنك من إيداع وسحب الأموال، أما حساب التوفير فهو حساب طويل الامد لحفظ الاموال في البنك علي سبيل الادخار.

٢_ الحساب الجاري يناسب أكثر الأشخاص الذين يقومون بعمليات سحب وإيداع متكررة مثل التجار والمستثمرين، بينما حساب التوفير يناسب الأشخاص الذين يريدون الاستفادة من العوائد الشهرية والمدخرين ذات الخطط المستقبلية.

٣_في الحساب الجاري يتم إعطاء العميل دفتر للشيكات للتعاملات المالية، بينا في التوفير يتم إضافة فوائد دورية علي الحساب.

حساب التوفير:
مصرفي يسمح للعميل تحريكه في أيّ وقتٍ سحبًا وإيداعًا ولا يخضع لمدة محدّدة. 


المزايا
– يمكن استخدام حساب التوفير  كوسيلةٍ للادخار أو لتحقيق خططٍ استثمارية قصيرة المدى
– سحبُ مبالغ وإيداع المبالغ النقدية في أي وقت
– بعض الحسابات توفر بطاقة صرف آلي
– لا يشترط تحويل راتب
– تقدم غالبية الحسابات هامش ربح على الرصيد المودع
– بعض الحسابات توفر دفتر شيكات
– بإمكان العملاء استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت والجوال والهاتف
– إمكانية الحصول على كشف حساب فصلي
– قد يكون هناك حد أدنى للإيداع من أجل الحصول على أرباح

 

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