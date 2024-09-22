محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 190 من قروض تشغيل شباب الخريجين

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 190 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر أغسطس 2024 وذلك بإجمالى 800 ألف جنيه موزعة على 11 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

128.3مليون جنيه اجمالي قروض شباب الخريجين بالدقهلية



وقال "مرزوق" إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 26 شاب وفتاة (9 من الذكور-17من الإناث) وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 128.3مليون جنيه استفاد منها 13453شاب وفتاة منهم (6383ذكور - 7070أناث) جاءت موافقة وتصريحات اللواء "مرزوق" بناء على التقرير الذى عرضته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض



وأكد "مرزوق" على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة.

تيسير اجراءات الحصول على القروض

كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية علي ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين لتعريف الشباب بها والتأكيد علي منحه القروض بدون فوائد لتمكين الشباب من اقامة مشروعات انتاجية تستهدف توفير حياة كريمة لهم وذلك دعما لفكرة التشجيع علي العمل الحر.

يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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