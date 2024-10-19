خدمات تقدمها ماكينات الصراف الآلي في بنك القاهرة

يحرص مسؤولو بنك القاهرة على تحديث الخدمات بما يتناسب مع متطلبات العملاء لا سيما في ما يخص تطوير العمل في منظمة الصراف الآلي للبنك ATM.

وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها بنك القاهرة عبر ماكينات الصراف الآلي لعملائه ما يلي:

١_«الإيداع بدون بطاقة» من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك ATM

٢_ السحب النقدي والإيداع

٣_تغيير العملة وتسوية بطاقات الائتمان،.

٤_ دفع الفواتير وشحن رصيد الهاتف المحمول

٥_ خدمات المحفظة الإلكترونية.

اليوم العالمي للادخار

ومن جانب تشمل قائمة الخدمات المقدمة من بنك القاهرة في اليوم العالمي للادخار ما يلي:

• فتح حسابات وفر مجانًا وبدون حد أدنى.

• إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر ميزة.

• إصدار مجاني للبطاقات المدفوعة مقدمًا.

• إصدار مجاني لمحفظة قاهرة كاش الإلكترونية للأفراد.

• إصدار مجاني لخدمة الانترنت البنكي والموبايل البنكي.

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