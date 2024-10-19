السبت 19 أكتوبر 2024
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اقتصاد

خدمات تقدمها ماكينات الصراف الآلي في بنك القاهرة

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو

يحرص مسؤولو بنك القاهرة  على تحديث الخدمات  بما يتناسب مع متطلبات العملاء لا سيما في ما يخص تطوير العمل في منظمة الصراف الآلي للبنك ATM.

وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها بنك القاهرة عبر ماكينات الصراف الآلي لعملائه ما يلي:

١_«الإيداع بدون بطاقة» من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك ATM

٢_ السحب النقدي والإيداع

٣_تغيير العملة وتسوية بطاقات الائتمان،.

٤_ دفع الفواتير وشحن رصيد الهاتف المحمول

٥_ خدمات المحفظة الإلكترونية.

 

اليوم العالمي للادخار 

ومن جانب تشمل قائمة الخدمات المقدمة من بنك القاهرة في اليوم العالمي للادخار ما يلي:

• فتح حسابات وفر مجانًا وبدون حد أدنى.
• إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر ميزة.
• إصدار مجاني للبطاقات المدفوعة مقدمًا. 
• إصدار مجاني لمحفظة قاهرة كاش الإلكترونية للأفراد.
• إصدار مجاني لخدمة الانترنت البنكي والموبايل البنكي.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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