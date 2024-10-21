خريطة ومواعيد التلاوات اليوم الإثنين بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
43: 6 (ص) تلاوة للشيخ أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة الأحقاف 5ق.
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى الطلاق والبروج 30ق.
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورة البقرة 30 ق.
44: 9 (ص)الختمة المجودة تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة هود 15 ق.
52: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد السيد السعدنى وما تيسر من سورة لقمان 15ق.
17: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورة النجم 5ق.
12:44 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / سيد عبد الشافى هلال وما تيسر من سورة القصص 30 ق.
59: 13 ( قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ صلاح شمس الدين وما تيسر من سورة فاطر 30ق.
39: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورة الروم 14ق.
أما الختمة المجودة
كما نلتقي مع فقرة المصحف المجود للشيخ محمود خليل الحصري في 16:02 مدة التلاوة 29ق.
والتلاوة من سورة طه تسبقها تقدمة د / طه أبوكريشة ومدة التلاوة 8ق .
17:49 ( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الروم 15ق.
18:00( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة طه 30ق.
18:57( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الإسراء 15ق.
19:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود صديق المنشاوى وما تيسر من سورة النحل 30ق.
20:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة التغابن 15ق.
30: 21 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورتى يس/ الصافات 30ق.
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورتى الحج وقصار السور 42ق.
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام وما تيسر من سورتى البقرة/ النساء 45 ق.
01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ سيد أحمد السبع وما تيسر من سورة الأنعام 14ق.
02:26(بعد منتصف الليل) للشيخ السيد بيومى الصواف وما تيسر من سورة الأنبياء 14ق.
04:43(قرأن قبل الفجر) للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورتى آل عمران 30ق.
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