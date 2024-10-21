الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خريطة ومواعيد التلاوات اليوم الإثنين بإذاعة القرآن الكريم

قراء اذاعة القرآن
قراء اذاعة القرآن الكريم.فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


43: 6 (ص) تلاوة للشيخ  أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة الأحقاف 5ق.


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورتى الطلاق والبروج 30ق.


00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورة البقرة 30 ق.


44: 9 (ص)الختمة المجودة تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة هود 15 ق.


52: 11(قرآن  قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمد السيد السعدنى وما تيسر من سورة لقمان 15ق.


17: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  طه الفشني وما تيسر من سورة النجم  5ق.


12:44 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / سيد عبد الشافى هلال وما تيسر من سورة القصص  30 ق.


59: 13 ( قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ صلاح شمس الدين وما تيسر من سورة فاطر 30ق.


39: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورة الروم  14ق.


أما الختمة المجودة


كما نلتقي مع فقرة المصحف المجود  للشيخ محمود خليل الحصري في 16:02 مدة التلاوة 29ق.


والتلاوة من سورة طه  تسبقها تقدمة د / طه أبوكريشة ومدة التلاوة  8ق .

17:49 ( قرآن قبل  المغرب) تلاوة للشيخ  عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الروم  15ق.


18:00( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة طه 30ق.


18:57( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الإسراء  15ق.


19:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمود صديق المنشاوى وما تيسر من سورة النحل   30ق.


20:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة التغابن  15ق.


30: 21 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورتى يس/ الصافات  30ق.


15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورتى الحج وقصار السور  42ق.


24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام  وما تيسر من سورتى البقرة/ النساء 45 ق.


01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ سيد أحمد السبع  وما تيسر من سورة الأنعام 14ق.


02:26(بعد منتصف الليل) للشيخ السيد بيومى الصواف  وما تيسر من سورة الأنبياء 14ق.


04:43(قرأن قبل الفجر) للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورتى آل عمران   30ق.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إذاعة القرآن الكريم إذاعة القرأن القرآن الكريم تلاوات إذاعة القرأن الكريم محمود خليل الحصري

الأكثر قراءة

جهاد جريشة يكشف مدى صحة هدف أوباما الملغى في مرمى الزمالك

تصادم قطار بضائع بسيارة نقل على مزلقان ميناء دمياط وأنباء عن وقوع مصابين (صور)

صورة حديثة لسد النهضة تكشف آخر تطورات مخزون المياه قبل انتهاء موسم الفيضان

حرق جثمان السنوار ونثر الرماد في البحر، قناة إسرائيلية تكشف مصير جثة قائد حماس (صور)

لم يصل إليها من قبل، أسعار الذهب تحقق أرقاما قياسية خلال أكتوبر، وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد القفزة التاريخية، أسعار السبائك الذهبية في الأسواق (آخر تحديث)

اليوم، انتهاء تلقي طلبات الراغبين لوظائف في دولة البوسنة والهرسك

تباهى بها نصر الله قبل وفاته، ما هي "مؤسسة القرض الحسن" بعد استهداف إسرائيل فروعها في لبنان؟

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، مطار نيوزيلندي يحظر العناق لأكثر من 3 دقائق

من داخل مطبخ ماكدونالدز، ترامب يسخر من هاريس بـ"قلي البطاطا" (فيديو)

اضطراب ما بعد الصدمة، نهاية مأساوية لـ ناجية إسرائيلية من هجوم حماس في عيد ميلادها

تحذيرات من خطط إيلون ماسك لإنشاء مدينة سكنية للبشر على المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تصريحات الرئيس السيسي في انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية