عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي، ويوجه رسالة للزمالك (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب: "بكل حظ وبالأشياء غير العادية وغير الممكن يفوز النادي الأهلي على سيراميكا في نصف نهائي السوبر المحلي".

قوة نادي سيراميكا أمام الأهلي

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "فرقة سيراميكا كانت قوية جدا على الأهلي، وده مكنش سيراميكا ده كان حديديكا ورخاميكا ولآخر لحظة الأهلي كان وضعه حرج، ولكن المحاظيظ في الآخر خطفوا هدفين وكسبوا".

أداء وهدفا طاهر محمد طاهر

وتابع: "طاهر محمد طاهر استايل مش معتاد منه ولكن قدم أداء مرعبا وخطف هدفين ليفوز الأهلي، كان يوم طاهر يوم السطلانة.

تحذير عمرو أديب لنادي الزمالك

وواصل: "ياريت الأهلي يلعب كده في النهائي أمام الزمالك، ودي تبقى خطة كولر، ونداء من عمرو أديب إلى فرقة نادي الزمالك لو لعبتم قدام الأهلي زي ما لعبتم قدام بيراميدز النهاردة هتتغلبوا إنما يجب أن نتوقف جميعا أمام الخروج بتاع ناصر ماهر وده أجمل سيست اتعمل في السنين الأخيرة ليسجل الزمالك التعادل".

