طريقة عمل البرجر، بمكونات بسيطة وآمنة على أطفالك

طريقة عمل البرجر، البرجر من مصنعات اللحوم الشهيرة واللذيذة التي لها مذاق مميز ولا يقاوم وله شهرة واسعة على مستوى العالم.

وطريقة عمل البرجر، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة وضمان سلامتهم، بدلا من شرائه جاهزا.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل البرجر.

مكونات عمل البرجر:-

500 جرام لحم مفروم (لحم بقر)

1 بصلة صغيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

1 ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

1 ملعقة كبيرة كاتشب (اختياري)

خبز برجر

مكونات إضافية (خس، طماطم، جبن، مخللات، صلصة)

طريقة عمل البرجر:

في وعاء، اخلطى اللحم المفروم مع البصل والثوم والملح والفلفل والبابريكا والكاتشب.

قسّمى الخليط إلى كرات، ثم شكليها إلى أقراص بحجم رغيف البرجر.

سخن مقلاة أو شواية على نار متوسطة.

اطبخى البرجر لمدة 4-5 دقائق على كل جانب حتى ينضج ويصبح لونه بنيًا.

ضعي القرص المطبوخ في خبز البرجر،

ثم أضيفي المكونات الإضافية حسب الرغبة.

قدّمى البرجر مع البطاطس المقلية أو السلطة.

البرجر

ولعمل البرجر بفول الصويا

مكونات عمل البرجر بفول الصويا:

نصف كيلو لحم أحمر مفروم.

كوب فول صويا.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات برجر.

بصل بودر.

ثوم بودر.

رشة قرفة.

رشة كربوناتو أو بيكينج بودر.

رشة بقسماط.

طريقة عمل البرجر بفول الصويا:

- ننقع فول الصويا فى الماء حتى يصبح طريا ويتضاعف حجمه.

- نصفى فول الصويا من الماء جيدًا.

- نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم ونضيف له فول الصويا بعد نقعه وتصفيته، ونقلب جيدًا.

- نضيف جميع التوابل ونعجن جيدًا.

- نضيف القليل من البقسماط ونعجن جيدًا.

- تشكيل البرجر على هيئة أقراص، من خلال فنجان شاى أو مكبس برجر.

- نضع البرجر فى الفريزر بعدها لمدة نصف ساعة.

- نضع البرجر الجريل، أو في مقلاة غير لاصقة مدهونة بالزيت، ويمكن شويه على الفحم، حسب الرغبة.

- بعد نضج البرجر، نضعه فى خبز الكيزر مع الكاتشب والمايونيز والخس والبصل والطماطم والجبن الشيدر ويقدم بعدها.

فوائد اللحوم الحمراء

واللحوم الحمراء من الأكلات المهمة لأنها تحتوى على البروتين الحيوانى الذى يقوي العضلات، ويساعد فى تكوين كرات الدم الحمراء ما يساعد فى الوقاية من أنيميا فقر الدم.