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ثقافة وفنون

"العشاء الأخير" أفضل عرض بمهرجان المهن التمثيلية و"يمين في أول شمال" ثانيا

مهرجان نقابة المهن
مهرجان نقابة المهن التمثيلية، فيتو

فاز عرض "العشاء الأخير" بجائزة أفضل عرض مركز أول بمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري 2024، فيما حصد عرض "يمين في أول شمال" المركز الثاني بالمهرجان. 

وجاء عرض "الشك" في المركز الثالث، فيما حقق عرض "بيت لعبة" جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان هذا العام. 

وكان مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري برئاسة الدكتور أشرف زكي، قد أعلن مساء اليوم الأحد، جوائز دورته لعام 2024 خلال حفل الختام الذي أقيم على أحد مسارح الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر. 

مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري 

وشارك في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورة 2024، 25 عرضا مسرحيا متنوعا، وقدمت العروض على مسارح: الفلكي، الهوسابير، مسرح جلال الشرقاوي، النهار. 

وضمت لجنة تحكيم عروض المهرجان هذا العام كل من: الدكتورة هدى وصفي رئيسا، وعضوية كل من: المخرج رؤوف عبد العزيز، المخرج وائل إحسان، المخرج كريم الشناوي، المخرج هشام عطوة، المخرج إسماعيل فاروق، المخرج محمد جبر، المنتج محمد الرشيدي، الدكتور جمال ياقوت، الكاتب محمود حمدان، مهندس الديكور محمود سامي، ومقرر اللجنة إيمان رجائي. 

قائمة الفائزين بجوائز مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح 2024 (صور)

بصورة تذكارية لجميع الفرق، احتفاء خاص من مهرجان المهن التمثيلية بصناع العروض (صور)

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