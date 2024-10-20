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ثقافة وفنون

بصورة تذكارية لجميع الفرق، احتفاء خاص من مهرجان المهن التمثيلية بصناع العروض (صور)

ختام مهرجان نقابة
ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية، فيتو

انطلق، منذ قليل، حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري برئاسة الدكتور أشرف زكي، وذلك على خشبة مسرح أحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر. 

حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري 

ويحضر حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، كوكبة من النجوم والفنانين، ومنهم الفنان عمرو عبد الجليل، الفنانة ميمي جمال، سميرة عبد العزيز، وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية كل من الفنان إيهاب فهمي، منير مكرم، عزوز عادل، وغيرهم. 

صورة تذكارية للفرق المشاركة بالمهرجان 

وبدأ الحفل بالتقاط فرق العروض المشاركة في المهرجان في دورة هذا العام صورة تذكارية رفقة رئيس المهرجان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومدير المهرجان الفنان سامح بسيوني، ونائب مدير المهرجان الفنانة منة بدر تيسير، وأعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية. 

مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري 

وكان المهرجان قد كرم خلال حفل افتتاحه كلا من النجم يحيى الفخراني، والمخرج الكبير سمير العصفوري، والشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، واسم الفنان أحمد راتب. 

وشارك في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورة 2024، 25عرضا مسرحيا متنوعا، وقدمت العروض على مسارح: الفلكي، الهوسابير، مسرح جلال الشرقاوي، النهار. 

وضمت لجنة تحكيم عروض المهرجان هذا العام كل من: الدكتورة هدى وصفي رئيسا، وعضوية كل من: المخرج رؤوف عبد العزيز، المخرج وائل إحسان، المخرج كريم الشناوي، المخرج هشام عطوة، المخرج إسماعيل فاروق، المخرج محمد جبر، المنتج محمد الرشيدي، الدكتور جمال ياقوت، الكاتب محمود حمدان، مهندس الديكور محمود سامي، ومقرر اللجنة إيمان رجائي. 

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