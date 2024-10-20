مصرع شاب وإصابة آخرين في حادث تصادم بالغربية

شهدت مدينة السنطة بمحافظة الغربية وفاة شاب وإصابة آخرين في حادث تصادم توك توك وموتوسيكل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة شاب وإصابة آخرين إثر تصادم بين دراجة نارية موتوسيكل، ومركبة توك توك بالقرب من قرية شندلات بدائرة المركز

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين وقوع حادث تصادم بين مركبة توك توك ودراجة نارية موتوسيكل علي طريق شندلات ـ ميت حواى أسفر عن وفاة شاب يدعى "عبد السلام.ك.ا"وإصابة آخرين في حالة صحية خطيرة مقيمين بقرية شندلات

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى والمصاب إلى المستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.