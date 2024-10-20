مليون جنيه خسائر حريق مصنع أخشاب بأبو النمرس، والأمن يحقق في السبب
التهمت النيران مصنع أخشاب بدائرة مركز ابو النمرس، وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق دون إصابات.
وكشف مصدر مطلع أن الحريق التهم جميع محتويات المصنع التي قدرت بحوالي مليون جنيه.
ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى أبو النمرس، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.
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