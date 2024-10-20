خبير اقتصادي: صندوق النقد الدولي قد يضطر لتقديم تنازلات لمصر

قال الدكتور صلاح هاشم، الخبير الاقتصادي: إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إمكانية مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هي أمر ممكن وليس مستحيلًا.

وأوضح هاشم لـ “فيتو” أن صندوق النقد الدولي لا يرغب في فقدان عميل ملتزم بالسداد منذ السبعينيات.

وأكد هاشم أن مراجعة الاتفاق تُعتبر خطوة طبيعية للحصول على قرض جديد، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل هو التنازل عن القرض والاعتماد على الاستثمار، إلى جانب البحث عن بدائل أخرى بعيدًا عن الاقتراض، خاصة في ظل الشروط التي يفرضها الصندوق، مثل رفع الدعم.

وأوضح أنه يتعين على مصر أن تختار بين قبول هذه الشروط أو رفضها، لافتًا إلى أن الصندوق له أهداف سياسية في المقام الأول، ولن يسمح بأن تفقد مصر زمام الأمور بسهولة، مع احتمال تقديم استثناءات خاصة لمصر نظرًا لالتزامها بسداد مستحقاتها بانتظام.

وأضاف هاشم أن صندوق النقد الدولي قد يضطر لتقديم مزيد من التنازلات لمصر، نظرًا لتأثيرها القوي في المنطقة، مع احتمال توسيع عملية الجدولة، مما قد يؤخر عملية تعويم الجنيه لفترة أخرى.

وتطرق هاشم إلى وجود دول مستفيدة من تدني الحالة الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أنها تمارس ضغوطًا على صندوق النقد الدولي لمزيد من الضغط على الاقتصاد المصري وخفض قيمة الجنيه.

وأكد أن الحالة المصرية تُعتبر فريدة من نوعها، حيث ينظر الصندوق إلى مصر في إطار مصالح دولية واسعة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لم تخفض المعونة لمصر، باعتبارها جزءًا من الأمن القومي الأمريكي، مما يؤكد أن أكبر المساهمين في الصندوق سيقدمون تنازلات لمصر لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن الدولة المصرية جزء من اقتصاد العالم ولابد من وضع التحديات التي تواجه العالم في الاعتبار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية: "فقدنا حوالي 6 – 7 مليارات دولار خلال أخر 10 شهور فقط بسبب الأحداث في المنطقة والأمر متحمل لعام آخر نتيجة التداعيات اللى بنشوفها".

وتابع الرئيس السيسي: "لما بنتكلم عن البرنامج اللى متفقين به مع صندوق النقد الدولي.. أمر مهم للحكومة.. إذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس.. لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق.. شكرا جزيلا".