الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ماس كهربائي وراء حريق مصنع للغزل والنسيج في إمبابة

حريق في مصنع غزل
حريق في مصنع غزل ونسيج إمبابة، فيتو

وصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة  لفحص حريق هائل نشب بمصنع النصر للغزل والنسيج بدائرة قسم شرطة إمبابة، للوقوف علي أسباب الحريق عقب انتهاء قوات الدفاع المدني من عمليات التبريد التي تقوم بها، فور أن تمكنت من إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق التهم محتويات المصنع من مواد خام، وأن السبب وراء الحريق ماس كهربائي.

وتلقى اللواء محمد شرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، مفاده نشوب حريق بمصنع النصر للغزل والنسيج (الشوربجى سابقا) بمنطقة إمبابة.

هرسه في ثانية، لحظة دهس سيارة نقل ثقيل يقودها طفل لـ شاب بالصف

التفاصيل الكاملة لمقتل شاب السلام.. دفع حياته ثمنًا لمنع بلطجية من التحرش بفتيات.. والدته: أطالب القضاء بالقصاص العادل.. وجيرانه: كان شهمًا وشجاعًا ومحبوبًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المعمل الجنائي حريق هائل نشب بمصنع النصر للغزل والنسيج قسم شرطة إمبابة

مواد متعلقة

هرسه في ثانية، لحظة دهس سيارة نقل ثقيل يقودها طفل لـ شاب بالصف

التفاصيل الكاملة لمقتل شاب السلام.. دفع حياته ثمنًا لمنع بلطجية من التحرش بفتيات.. والدته: أطالب القضاء بالقصاص العادل.. وجيرانه: كان شهمًا وشجاعًا ومحبوبًا

طرق التصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني.. فرض عقوبات صارمة على مرتكبيها.. نشر الوعي وتشجيع الضحايا على الإبلاغ وتقديم الدعم النفسي لهم

مصرع شاب أصيب في مخبز بلدي بالعياط

لحظة ضبط طفل دهس شخصا بقرية الشرفا في الصف (صور)

إصابة 12 شخصًا بالتسمم في أطفيح بالجيزة

بالأسماء، قطة مصابة بالسعار تعقر 4 أطفال في الشرقية

فريق بحث لفك لغز العثور على جثة في عين شمس

الأكثر قراءة

تطورات أزمة ثلاثي الزمالك بعد واقعة الاعتداء علي إداري إماراتي (فيديو)

جهاد جريشة يكشف مدى صحة هدف أوباما الملغى في مرمى الزمالك

تصادم قطار بضائع بسيارة نقل على مزلقان ميناء دمياط وأنباء عن وقوع مصابين (صور)

مشهد غريب، إمام عاشور يستعجل الغندور لإنهاء مباراة الأهلي وسيراميكا

نوات عنيفة وأمطار غير مسبوقة، خبير مناخ يصدم المواطنين بطقس الأيام المقبلة

الكشف عن أسباب تصادم قطار بضائع بسيارة نقل بمزلقان ميناء دمياط (صور)

اضطراب ما بعد الصدمة، نهاية مأساوية لـ ناجية إسرائيلية من هجوم حماس في عيد ميلادها

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

منوعات

المزيد

تحذيرات من خطط إيلون ماسك لإنشاء مدينة سكنية للبشر على المريخ

حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تصريحات الرئيس السيسي في انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الغزال في المنام وعلاقته بتحقيق الأهداف وكسب الثروات

المزيد
الجريدة الرسمية