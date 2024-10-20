ماس كهربائي وراء حريق مصنع للغزل والنسيج في إمبابة
وصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة لفحص حريق هائل نشب بمصنع النصر للغزل والنسيج بدائرة قسم شرطة إمبابة، للوقوف علي أسباب الحريق عقب انتهاء قوات الدفاع المدني من عمليات التبريد التي تقوم بها، فور أن تمكنت من إخماد الحريق دون وقوع إصابات.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق التهم محتويات المصنع من مواد خام، وأن السبب وراء الحريق ماس كهربائي.
وتلقى اللواء محمد شرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، مفاده نشوب حريق بمصنع النصر للغزل والنسيج (الشوربجى سابقا) بمنطقة إمبابة.
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