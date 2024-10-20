أخبار مصر اليوم: تطورات جديدة في ملف التصالح بمخالفات البناء.. فئات مسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد.. وخبير مناخ يصدم المواطنين بطقس الأيام المقبلة

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:



4 شروط للتأمين على عمال المقاولات

اشتراطات التأمين على عمال المقاولات، تتزايد محركات البحث حول الإجراءات والاشتراطات التي يمكن من خلالها التأمين على عامل المقاولات، وقد كشفت الهيئة القومية للتأمين على الاشتراطات والإجراءات التي من خلالها يتم التأمين على عامل المقاولات.





نوات عنيفة وأمطار غير مسبوقة، خبير مناخ يصدم المواطنين بطقس الأيام المقبلة

حالة الطقس، كشف تحسين شعلة خبير المناخ، عن موجة من التقلبات والاضطرابات الجوية تضرب البلاد لاسيما السواحل الشمالية خلال الفترة المقبلة.



وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: سنشهد نوع اضطرابات المناخية شديدة خاصة في الإسكندرية ودمياط والساحل الشمالي الفترة المقبلة.

10 مزايا لعمال التراحيل بعد ضمهم لمنظومة العمالة غير المنتظمة

أعلن وزير العمل محمد جبران، الأسبوع الماضي عن ضم أول قائمة تم حصرها من عمال التراحيل الذين يعملون باليومية، في القطاع غير الرسمي، بمحافظة القاهرة، إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، والموافقة على صرف أول منحة لهم من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظم.





وزير الزراعة يكشف عن تطورات جديدة في ملف التصالح بمخالفات البناء

التصالح بمخالفات البناء، كشف علاء فاروق وزير الزراعة، أن هناك تعليمات بتسهيل إجراءات التصالح بالنسبة لمخالفات البناء، حيث سيتم إنهاء بحث الطلب أو الملف في وقت سريع.





السر وراء تسلق كلب الهرم لقمة "خوفو" (فيديو)

كلب الهرم، كشف الدكتور كرم مصطفى استشاري الطب البيطري، مفاجأة وراء تسلق الكلب الذي أصبح الأشهر عالميا، لقمة الهرم خوفو.



وقال خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "صدى البلد": التكوين الجسماني للكلب يسمح له تسلق هرم خوفو الذي يصل ارتفاعه 500 متر، في حالة إذا كان التسلق بهدوء دون تسرع أو عجلة.

ارتفاع عدد ركاب مترو الأنفاق بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

ارتفعت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع تعديل أجرة وسائل النقل البديلة.

حيث نقل المترو، أكثر من 2 مليون راكب و100 ألف راكب على متن الخطوط الثلاثة، بارتفاع عن معدل ركاب أمس، وسط مساع للمترو لرفع مستوى الخدمة وتقليل معدل التقاطر.

قائد القوات البحرية: نبذل كل الجهد للحفاظ على أمن مصر وحدودها

قال قائد القوات البحرية الفريق أشرف عطوة، إن قواتنا البحرية تحتفل اليوم بعيدها السابع والخمسين الذى يوافق ذكرى يوم الحادى والعشرين من أكتوبر عام ١٩٦٧ ذلك اليوم الخالد في تاريخ القوات البحرية المصرية حيث قامت قواتنا البحرية الباسلة بإطلاق أول صاروخ بحرى على مستوى العالم وتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات.

الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توضيح الإجراءات والتعليمات الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية يتضمن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.





عمليات التموين تتابع أسعار المحروقات بعد تحريكها، وتؤكد: سعر الخبز ثابت عند 20 قرشا

تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور شريف فاروق، عمل المديريات والحملات الرقابية بها، والتأكد من توافر المحروقات بمحطات الوقود وكذلك الموازين وعمليات الجرد بعد تحريك أسعار المحروقات.



