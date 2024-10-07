وزير العمل والسفير السعودي يبحثان أوجه التعاون في مجال تنقل الأيدي العاملة



التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة،والوفد المرافق له،لبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال العمل،وتنقل الأيدي العاملة، وأكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، في تعزيز العمل العربي المشترك،ومواجهة التحديات.

واستعرض الوزير جبران مع "السفير السعودي"،تطوير منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة، بهدف توفير عِمالة مصرية ماهرة،ومُدربة على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وبحث الجانبان خطة التوسع في إعداد مراكز التدريب المهني المُجهزة لإجراءات الفحص المهني للعامل قبل سفره،وتوعيته بحقوقه وواجباته، والتأكد من امتلاكه المهارات المطلوبة، تطبيقًا للاتفاقية الموقعة بين البلدين.

وأوضح الوزير أن الدولة حريصة على تعزيز مهارة العامل،وزيادة قُدراته التنافسية بالخارج،موضحًا أن استراتيجية وزارة العمل تسير فى هذا الاتجاه على قدم وساق، وأن الوزارة مُستعدة لتوفير العمالة لسد احتياجات سوق العمل في "المملكة"..

وناقش الوزير مع السفير السعودي أهمية تكثيف التعاون خلال الفترة المُقبلة،في كل الملفات التي تخص تنقل الأيدي العاملة،والتنظيم مُبكرًا،بشأن "العمالة المصرية الموسمية لموسم الحج"،والتنظيم لضمان "موسم"،يتوفر فيها عامل ذات سُمعة طيبة،ومُدرب على المهنة التي سيعمل فيها،وتكثيف الجهود لحمايته من كافة أشكال النصب والاحتيال التي قد يتعرض لها من جانب بعض شركات إلحاق العمالة،مؤكدًا على دور الوزارة في مواجهة كافة الكيانات والشركات الوهمية.

شارك في اللقاء من الجانب السعودي فيصل الدعجاني ملحق الموارد البشرية السعودي بالقاهرة،و د.سلطان السبيعي القنصل بالسفارة ومن وزارة العمل،المستشار القانوني لوزارة العمل أيهاب عبدالعاطي،ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية..