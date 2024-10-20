التضامن تشارك في حفل تخرج الدارسين بدبلومة ضعف البصر والمكفوفين

نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، شاركت مها هلالي مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة في حفل تخرج الدارسين في دبلوم الدراسات العليا لأخصائي ضعف البصر والمكفوفين للدفعتين الأولى 2022-2023، والثانية 2023-2024، والذي أقيم في المتحف القومي للحضارة ونظمته جامعة إسلسكا مصر ومؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية.

ويعتبر برنامج ذوي الاحتياجات البصرية فريدًا من نوعه في جمهورية مصر العربية، حيث تم تصميمه وفقًا للمعايير العلمية والدولية، وذلك بالتعاون مع جامعة ويسترن ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد قامت جامعة ويسترن ميتشجن بتصميم المناهج الدراسية المتخصصة لكي تلائم خصائص مجتمع الدارسين في مصر، وقد شارك في تقديم البرنامج نخبة متميزة من المتخصصين المصريين الذين ساهموا في تحقيق أهداف البرنامج وتميز الخريجين.

وأعربت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة عن تقديرها للمشاركة في هذا الحدث نيابة عن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث يُعد هذا البرنامج خطوة مهمة لتعزيز قدرات المتخصصين في مجال الإعاقة البصرية، ويعكس التزام الوزارة بدمج ذوي الاحتياجات البصرية في المجتمع.

وأوضحت أن الجهود المبذولة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي تظهر التزامًا قويًا بتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ودمجهم في المجتمع، وذلك من خلال التعاون مع جهات محلية ودولية، حيث تعمل الوزارة على تطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، مثل برنامج “دبلوم الدراسات العليا لأخصائي ضعف البصر والمكفوفين”، الذي يُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات المتخصصين في هذا المجال.

وأكدت هلالي أنه تم تصميم البرنامج وفق المعايير الدولية بالتعاون مع جامعة ويسترن ميتشجن الأمريكية، وشارك في تقديمه نخبة من المتخصصين المصريين، مما أتاح للخريجين اكتساب المهارات اللازمة لدعم ضعاف البصر والمكفوفين، كما يؤهلهم للتقدم لاختبار الاعتماد الدولي من أكاديمية ACVREP ليصبحوا متخصصين معتمدين دوليًا، مما يفتح لهم فرصًا في مصر والعالم، خاصة في دول الخليج.

وأشارت هلالي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بضرورة دعم هذه المبادرات لتحسين حياة الأفراد ذوي الإعاقة البصرية، الذين يتجاوز عددهم 6 ملايين في مصر، وتسهيل دمجهم في المجتمع، موجهة الشكر لمؤسسة بصيرة وجامعة إسلسكا مصر وكل من ساهم في نجاح البرنامج، ومهنئة الخريجين على إنجازهم، ومتمنية لهم النجاح في مسيرتهم المهنية.

الجدير بالذكر أن برنامج الدبلوم قد ركز على تخصصين أساسيين في مجال الإعاقة البصرية: تخصص ضعف البصر وتخصص التوجيه والحركة، بحيث يتأهل الخريج لتقديم الدعم الاحترافي لضعاف البصر والمكفوفين مما يمكنهم من الاندماج في المجتمع.

وتُعد هذه الجهود جزءًا من رؤية شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتحسين جودة حياتهم، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة داعمة وشاملة للجميع.