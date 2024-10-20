الطيران الإسرائيلي يشن غارتين على منطقتي الحدث وحارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

لبنان، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن غارة، فجر اليوم الأحد، استهدفت منطقتي الحدث وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

الجيش الإسرائيلي يطلب من السكان إخلاء مبان بالضاحية الجنوبية لبيروت

وقبل قليل، وجه الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، إنذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية ببيروت وتحديدًا المتواجدين في مبان بحارة حريك معقل حزب الله داخل لبنان وموقع اغتيال حسن نصرالله، ومنطقة الحدث.

غارة الاحتلال على الضاحية الجنوبية ببيروت

وأضاف في البيان «أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الإسرائيلي على مدى الزمني القرى، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم عليكم إخلاء المبنى وتلك المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر».

ويقصف جيش الاحتلال مباني بالضاحية الجنوبية لبيروت منذ أواخر سبتمبر الماضي.

وتتصاعد حدة المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وحيث يواصل الحزب تصديه للمحاولات الإسرائيلية للتوغل البري بالجنوب، كما يواصل قصفه الصاروخي للمستوطنات والمدن الإسرائيلية ومن بينها حيفا وصفد.

وأمس السبت نُفذِت عملية فريدة من نوعها حين أطلقت طائرة مسيرة من لبنان استهدفت منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا وأصابت هدفها بالفعل، لكن نتنياهو لم يكن متواجدا هو أو زوجته.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حزب الله اللبناني ارتكب «خطأ فادحا» بمحاولة اغتياله هو وزوجته السبت.

ولم تعلن أي من الجماعات والفصائل التي تبادلت الأعمال القتالية مع إسرائيل خلال العام المنصرم، بما في ذلك حزب الله، مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال نتنياهو «أذرع إيران التي حاولت اغتيالي وزوجتي اليوم ارتكبوا خطأً فادحًا. وهذا لن يمنعني ولا يردعني دولة إسرائيل عن مواصلة حرب النهضة ضد أعدائنا لضمان أمننا لأجيال عديدة».

وتابع: «كل من يمس مواطني دولة إسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا لذلك».

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه بصدد تغيير «الواقع الأمني ​​في منطقتنا لأجيال».