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حوادث

القبض على سائق الونش المتسبب فى حادث انقلاب عربتين بقطار البدرشين

القبض على السائق
القبض على السائق الونش المتسبب فى حادث قطار البدرشين

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق الونش المتسبب فى حادث قطار البدرشين.

كان مدير أمن الجيزة تلقى إخطارًا بتمكن رجال المباحث، من القبض على  سائق الونش الذي اصطدم به قطار بضائع، في البدرشين.

وسلم مالك الونش نفسه لمركز الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة.

تعود تفاصيل الواقعة لتاريخ 17 أكتوبر بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بانقلاب عربتي قطار بضائع بمنطقة المنشية بالبدرشين بالجيزة وإصابة 3 أشخاص.

على الفور انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب عربتي قطار بضائع في طريقها إلى الواحات البحرية.

وتبين من الفحص إصابة 3 أشخاص داخل الجرار المقلوب وتم نقلهم إلى مستشفى البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ودفعت القوات الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالخدمات اللازمة والإنقاذ البري مدعومة بونش لإعادة الجرار لموقعه وإعادة الحركة كما كانت بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية.

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حادث قطار البدرشين مديرية أمن الجيزة انقلاب عربتي قطار

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