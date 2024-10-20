مقتل سائق توك توك لخلافات على أجرة توصيل بـ عين شمس

لقى سائق توك توك مصرعه على يد شاب، إثر خلافات بينهما على أجرة التوصيل بمنطقة عين شمس.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود جثة شخص في شارع العشرين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

مقتل سائق توك توك

بالانتقال والفحص، تم العثور على جثة سائق توك توك يرتدي كامل ملابسه وبه طعنة في الجسد، وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وكشف الفحص المبدئى، عن استقلال شاب مع سائق توك توك وطلب توصيله بدائرة القسم، وأثناء السير نشبت مشادة كلامية بسبب أجرة التوصيل، فطلب السائق من الشاب النزول، تطورت المشادة إلى رفض طلبه وقام بطعن المجنى عليه مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

ويقوم رجال المباحث بفحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود لتحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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