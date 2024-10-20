نفذوا 41 جريمة، حبس 18عاطلا بتهمة تكوين تشكيل عصابي للسرقة

أمرت النيابة العامة، بحبس 18 عاطلا كونوا فيما بينهم تشكيلات عصابية، لارتكاب جرائم السرقات ونفذوا 41 جريمة متنوعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفى مديرية أمن الجيزة؛ تم ضبط تشكيل عصابى ضم عنصرين إجراميين – لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية من الطريق العام بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميلين سيئي النية (عاطلين – مقيمين بمحافظة الجيزة) تم ضبطهما، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

وفى مديرية أمن البحيرة؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من 8 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات الناريةبأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – 2 سلاح أبيض – الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 19 واقعة سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 سيدات - لهن معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل".

وبمواجهتهن إعترفوا بإرتكاب 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.



وفى مديرية أمن بورسعيد؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين– لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة السيارات، بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذين من دائرة قسم شرطة المناخ مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 3 وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة السيارات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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