محافظ الدقهلية يجوب 9 مراكز ومدن لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

شهدت محافظة الدقهلية اليوم الأحد، جولات متواصلة للواء طارق مرزوق محافظ الإقليم.

حيث شملت جولات "محافظ الدقهلية" اليوم (حي شرق المنصورة - حي غرب المنصورة - دكرنس - منية النصر - الكردي - ميت سلسيل - الجمالية - المنزلة - المطرية) وتضمنت المرور على المواقف العمومية والأسواق والمدارس والمراكز التكنولوجية والمستشفيات للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين.

حيث اختتم محافظ الدقهلية سلسلة جولاته التي قام بها اليوم الأحد، والتي شملت 9 مراكز ومدن وأحياء بتفقد موقف المطرية العمومي للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة.

واستمع إلى مشاكلهم ومطالبهم بموقف الكردي.

وأجرى "مرزوق" حديثًا مع المواطنين داخل الموقف وداخل سيارات الأجرة واستمع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وآرائهم حول مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة من عدمه.

لصق استيكرات بالتعريفة الجديدة



ووجه " المحافظ " لرئيس مركز ومدينة المطرية بلصق استيكرات بالتعريفة الجديدة على جميع سيارات النقل الداخلي والخارجي ورقم لتلقي الشكاوى في حالة مخالفة السائق التعريفة والتعامل الفوري مع هذه الشكاوى.



فرض غرامات فورية قدرها 600 جنيه لكل سيارة مخالفة

وأكد "مرزوق" أنه سيتم فرض غرامات فورية قدرها 600 جنيه لكل سيارة مخالفة وإلغاء خطوط السير وسحب التراخيص في حالة تكرار المخالفة، لكل من يخالف التعريفة المقررة التي أقرتها اللجنة العليا للمواقف.

وقال "المحافظ"، إنه لن أسمح باستغلال المواطنين عن طريق قيام السائقين بمخالفة التعريفة وجولاتي المفاجئة مستمرة على المواقف بنطاق وسيتم محاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاههم.

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