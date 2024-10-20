محمد صلاح يقترب من قائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي

قاد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنحليزي، فريقه لفوز هام على تشيلسي 2 / 1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف ليفربول الأول، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله كورتيس جونز، ليرفع رصيده من التمريرات الحاسمة إلى 5 في الموسم الحالي، و74 في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي.

وبات صلاح في المركز الثالث عشر بقائمة الأكثر صنعا للأهدافً في تاريخ المسابقة الإنجليزية متساويًا مع تيري هنري، ومتفوقًا بفارق أسيست واحد عن أشلي يونج وآندي كارول.، حيث يحتاج النجم المصري لصناعة 6 أهداف أخرى في الدوري الإنجليزي ليتساوى مع دافيد بيكهام في المركز العاشر.

قائمة أفضل 10 صناع للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي

وضمت قائمة أفضل 10 صناع للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي كلا من:

1- الويلزي ريان جيجز: (162 أسيست)

2- البلجيكي كيفن دي بروين: (113 أسيست)

3- الإسباني سيسك فابريجاس: (111 أسيست)

4- الإنجليزي واين روني: (103 أسيست)

5- الإنجليزي فرانك لامبارد: (102 أسيست)

6- الهولندي دينيس بيركامب: (94 أسيست)

7- الإسباني دافيد سيلفا: (93 أسيست)

8- الإنجليزي ستيفن جيرارد: (92 أسيست)

9- الإنجليزي جيمس ميلنر: (89 أسيست)

10- الإنجليزي دافيد بيكهام: (80 أسيست)

فيما فاز فريق ليفربول على نظيره تشيلسي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب "الأنفيلد" في قمة منافسات الجولة الثامنة.

وافتتح محمد صلاح التهديف لليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 29 قبل أن يتعادل جاكسون لتشيلسي في الدقيقة 48 وعاد ليفربول ليتقدم مجددا في الدقيقة 51 عن طريق جونز من صناعة الفرعون المصري.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي

وجاء تشكيل ليفربول أمام تشيلسي كالتالي:

ترتيب ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول بتلك النتيجة صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، في حين يتوقف رصيد تشيلسي عند 14 نقطة في المركز السادس.