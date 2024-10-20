الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على تشيلسي بهدف محمد صلاح في الشوط الأول (فيديو وصور)

تقدم فريق ليفربول على نظيره تشيلسي بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب "الأنفيلد" في قمة منافسات الجولة الثامنة.

سجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول في شباك تشيلسي من ركلة جزاء في الدقيقة 29.

المصري محمد صلاح يفتتح التسجيل لليفربول من علامة الجزاء

#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_تشلسي pic.twitter.com/ES4ExknYng — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 20, 2024

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي

وجاء تشكيل ليفربول أمام تشيلسي كالتالي:

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي 2024

تذاع مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.



ويحتل ليفربول حاليًا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، في حين أن تشيلسي لديه 14 نقطة في المركز السادس.

ويعتمد ليفربول في مباراة اليوم على خدمات النجم المصري محمد صلاح، في حين يمتلك تشيلسي سلاح لاعبه الشاب كول بالمر.

ويخوض فريق المدرب أرني سلوت مهمة صعبة عندما يستضيف "البلوز"، حيث يسعى لتعزيز صدارة ترتيب البطولة الإنجليزية، بعدما حقق 18 نقطة من إجمالي 7 مباريات خاضها حتى الآن، محققا ستة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة.

فيما يملك النادي اللندني سجل مثالي بعدم الخسارة في مبارياته السبع الأخيرة في جميع المسابقات، حيث يحتل المركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 14 نقطة قبل انطلاق المرحلة الثامنة (4 انتصارات، 2 تعادل، 1 هزيمة).

ويتفوق تشيلسي على ليفربول من ناحية القيمة السوقية في قمة الدوري الإنجليزي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لفريق المدرب إنزو ماريسكا نحو 954 مليون يورو، مقابل 931 مليون يورو قيمة "الريدز".

ويعتبر النجم الإنجليزي الشاب لنادي تشيلسي، كول بالمر، هو الأغلى في صفوف النادي اللندني بمواجهة الليلة بقيمة تبلغ 90 مليون يورو، فيما يعد الجناح الكولومبي لويس دياز الأغلى في تشكيلة المدرب أرني سلوت بـ80 مليون يورو.