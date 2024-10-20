كانت بتحلم تبقى طبيبة، سائق يدهس طالبة بالصف الثاني الثانوي بشبرا الخيمة

تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشبرا الخيمة لدفتر عزاء، حزنا على وفاة الطالبة “سما. ش” بالصف الثاني الثانوي العام والبالغة من 17 عاما، بعد دهسها على يد سائق أثناء عودتها للمنزل بعد خروجها من الدرس.

الطالبة كانت تعبر الطريق عائدة للمنزل، فقام سائق ميني باص يقود بشكل متهور، أمام قصر الثقافة بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بدهسها وقضى على حلمها ومستقبلها.

كانت سيارة مسرعة اصطدمت بطالبة أثناء عبورها الشارع الجديد بـ شبرا الخيمة، ولقيت مصرعها فى الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغ بوقوع حادث تصادم ومتوفى على الطريق بالشارع الجديد بمنطقة بهتيم دائرة القسم.

انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق الشارع الجديد بمنطقة بهتيم دائرة القسم، فوجئ قائدها بعبور الطالبة ” س ش ” طالبه بالصف الثانى الثانوى بعبور الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها ما أدى لوفاتها وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ