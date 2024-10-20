كانت بتحلم تبقى طبيبة، سائق يدهس طالبة بالصف الثاني الثانوي بشبرا الخيمة
تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشبرا الخيمة لدفتر عزاء، حزنا على وفاة الطالبة “سما. ش” بالصف الثاني الثانوي العام والبالغة من 17 عاما، بعد دهسها على يد سائق أثناء عودتها للمنزل بعد خروجها من الدرس.
الطالبة كانت تعبر الطريق عائدة للمنزل، فقام سائق ميني باص يقود بشكل متهور، أمام قصر الثقافة بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بدهسها وقضى على حلمها ومستقبلها.
كانت سيارة مسرعة اصطدمت بطالبة أثناء عبورها الشارع الجديد بـ شبرا الخيمة، ولقيت مصرعها فى الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة.
تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغ بوقوع حادث تصادم ومتوفى على الطريق بالشارع الجديد بمنطقة بهتيم دائرة القسم.
انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق الشارع الجديد بمنطقة بهتيم دائرة القسم، فوجئ قائدها بعبور الطالبة ” س ش ” طالبه بالصف الثانى الثانوى بعبور الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها ما أدى لوفاتها وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.