الأحد 20 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

نوات عنيفة وأمطار غير مسبوقة، خبير مناخ يصدم المواطنين بطقس الأيام المقبلة

نوات الإسكندرية والشتاء
نوات الإسكندرية والشتاء القارس، فيتو

حالة الطقس، كشف تحسين شعلة خبير المناخ، عن موجة من التقلبات والاضطرابات الجوية تضرب البلاد لاسيما السواحل الشمالية خلال الفترة المقبلة.

اضطرابات مناخية تضرب السواحل الشمالية 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: سنشهد نوع اضطرابات المناخية شديدة خاصة في الإسكندرية ودمياط والساحل الشمالي الفترة المقبلة.

نوات شديدة تضرب الإسكندرية

وأضاف: السواحل الشمالية لا سيما الإسكندرية ستشهد نوات شديدة وعنيفة وطقس شديد البرودة وارتفاع الأمواج ونشاط قوي للرياح خلال الفترة المقبلة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 21-10-2024

حالة الطقس غدًا الإثنين 21- 10- 2024 بمحافظة البحيرة


طقس شديد البرودة 

ولفت: مصر سشهد شتاءًا شديد البرودة وقارسا خلال الفترة المقبلة، والمناطق الساحلية ستشهد سقوط أمطار بشكل غير مسبوق وبالتالي نتوقع احداث متصاعدة لم ولن تنتهي الي بنهاية فصل الشتاء 

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حالة الطقس خبير المناخ الاضطرابات الجوية طقس شديد البرودة سقوط أمطار نشاط قوي للرياح

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