نوات عنيفة وأمطار غير مسبوقة، خبير مناخ يصدم المواطنين بطقس الأيام المقبلة

حالة الطقس، كشف تحسين شعلة خبير المناخ، عن موجة من التقلبات والاضطرابات الجوية تضرب البلاد لاسيما السواحل الشمالية خلال الفترة المقبلة.

اضطرابات مناخية تضرب السواحل الشمالية

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: سنشهد نوع اضطرابات المناخية شديدة خاصة في الإسكندرية ودمياط والساحل الشمالي الفترة المقبلة.

نوات شديدة تضرب الإسكندرية

وأضاف: السواحل الشمالية لا سيما الإسكندرية ستشهد نوات شديدة وعنيفة وطقس شديد البرودة وارتفاع الأمواج ونشاط قوي للرياح خلال الفترة المقبلة.



طقس شديد البرودة

ولفت: مصر سشهد شتاءًا شديد البرودة وقارسا خلال الفترة المقبلة، والمناطق الساحلية ستشهد سقوط أمطار بشكل غير مسبوق وبالتالي نتوقع احداث متصاعدة لم ولن تنتهي الي بنهاية فصل الشتاء .