الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حالة الطقس غدًا الإثنين 21- 10- 2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدًا بمحافظة
حالة الطقس غدًا بمحافظة البحيرة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الإثنين طقسا مائلا للحرارة نهارًا، لطيفا ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 28 نهارًا و18 درجة ليلا.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الإثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارا على جنوب البلاد، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا
 ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة أخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى:  21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى:22
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حالة الطقس البحيرة حالة الطقس غدا محافظة البحيرة هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

رياضة البحيرة تواصل تدريبات قوافل "مشواري" بجميع مدارس المحافظة (صور)

نائب محافظ البحيرة يتفقد مواقف السيارات ومحطات الوقود بـ 3 مراكز (صور)

محافظ البحيرة تقرر إيقاف أعمال إنشاء مبنيين على الطريق الزراعي السريع

تعليم البحيرة يحصد المركز الثاني في بطولة العالم للكيك بوكسينج 2024

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق محدود في مطعم صبحي كابر (صور)

السر وراء تسلق كلب الهرم لقمة "خوفو" (فيديو)

صلاح يقود ليفربول للفوز علي تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي ( صور)

السوبر المصري، الأهلي وسيراميكا يتعادلان 1-1 في شوط أول مثير (صور)

بعد غضبه من استبداله، عبد الواحد السيد لـ مصطفى شلبي: "مسمعش صوتك" (فيديو)

حريق داخل مدرسة شهيرة في المعادي (صور)

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الأول في الدوري الممتاز

طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا بالثانية 12

منوعات

المزيد

حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

هاريس تشرع الحشيش الترفيهي للبالغين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

6 تصريحات هامة لوزير الزراعة أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 3 – 3 )

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بوجود أعداء من الأقارب 

باحث بـ"كبار العلماء": كلمة قد تدخلك الجنة أو النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية