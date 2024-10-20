جامعة كفر الشيخ تشارك في البرنامج الطلابي “قادة الجامعات المصرية” ضمن مبادرة بداية

شاركت جامعة كفر الشيخ فى البرنامج الطلابي (قادة الجامعات المصرية) ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، والذي ينظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن، وذلك بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية، وتنفيذ ومتابعة إيهاب جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

بناء وعي الشباب

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من البرنامج بناء وعي الشباب، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة، والورش العملية التي تُركز على مواجهة الإدمان والانحرافات السلوكية، وأيضًا جلسات متنوعة من العصف الذهني يقودها الطلاب للوصول لبرامج جديدة، بالإضافة إلى جولات ترفيهية، وثقافية، وكذلك تعزيز دور الشباب في بناء الوطن.



ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلي أن البرنامج التدريبي شمل لقاءً حواريًا مع لفيف من رجال الدين والفنانين، والشخصيات العامة، وقادة الرأي، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل متخصصة حول المبادرات الجديدة لمواجهة ظاهرة الإدمان والانحرافات السلوكية؛ للخروج بأفكار ومقترحات لبرامج تسهم في تحقيق أهداف مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، كما تضمن البرنامج تقديم محاضرات تثقيفية حول السلوكيات المغلوطة في المجتمع، وتعاطي المخدرات، والتعريف بخدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

واختتمت فعاليات البرنامج بجلسة ختامية تم خلالها عرض أفضل البرامج والمبادرات التي تم اختيارها من خلال الطلبة ومديرى رعاية الطلاب خلال ورش العمل، فضلًا عن تكريم المشاركين.