القومي للترجمة يحتفي بإطلاق النسخة العربية من "لورنس في شبه الجزيرة العربية"

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي حفل توقيع الطبعة العربية من كتاب "لورنس في شبه الجزيرة العربية" بحضور مترجمه الدكتور محمد صبري الدالي الخميس الموافق ٢٤ أكتوبر وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بمنفذ البيع بمقر المركز القومي للترجمة.



يُعد هذا الكتاب من أهم الكتب التي ترجمت عن لورنس، ويرسخ ضرورة الإبقاء على حضور الوعي العالمي عامًة والعربي خاصًة، فيما يتعلق بما حدث في بلادنا العربية في تلك المرحلة من تاريخه، وكيف تم التلاعب بها لتحقيق غايات الغرب والصهيونية.

ووفقًا لمترجم الكتاب فإن مؤلف الكتاب

أمريكي الجنسية ولا يمكن اعتباره متحيزًا للعرب أو متحاملًا على الغرب والصهيونية. ويعتمد المؤلف في كتابه على الكثير من الوثائق التي أتاحتها الأرشيفات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وغيرها، وأيضًا الكثير من المذكرات، واليوميات، والدراسات الحديثة.