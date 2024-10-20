بعد جدل برلمانى، النواب يوافق على ضم وزير الصحة لتشكيل المجلس الوطنى للتعليم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، جدلا واسعا حول تشكيل المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار.

جدل برلمانى حول قانون المجلس الوطنى للتعليم

بدأ الجدل خلال الجلسة اليوم المخصصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، بعدما طالب النائب محمود عصام موسى، بإضافة كل من وزير الاستثمار ونقيب المعلمين وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وممثل للتحالف الوطنى للعمل الأهلى، ضمن تشكيل المجلس الوطنى للتعليم.

وأوضح عصام، خلال كلمته، أهمية وجود وزير الاستثمارفى التشكيل، بهدف توفير فرص الاستثمار فى قطاع التعليم وربط البحث العلمى وخرجاته بفرص الاستثمار، خاصة وأنه لا قيمة للأبحاث العلمية بدون تطبيق

وتابع عصام، أيضا بالنسبة لنقيب المعليمن فهو ممثل لشريحة كبيرة، من المجتمع وهم المعلمين، وبالتالى وجوده يمثل أهمية فى مناقشة مشكلاتهم ودورهم فى تطوير التعليم.

واضاف، كذلك أمين المجلس الأعلى للجامعات، فهو يمتلك خبرة كبيرة فى الجامعات ومشكلاتها.

وتابع النائب محمود، أيضا بالنسبة لممثل التحالف الوطنى للعمل الأهلى، فوجوده فى تشكيل المجلس الوطنى للتعليم، أمر هام جدا، لاسيما وأن ذلك التحالف تم إنشائه بتوجيه من الرئيس السيسى، ويقوم بجهود كبيرة فى تقديم وتحسين كافة الخدمات، وبالتالى يمكن أن يساعد المجلس فى تقديم حلول بشأن إنشاء مدارس وجامعات.

وزير الاستثمار

واتفق معه النائب على العساس، فى اقتراح إضافة وزير الاستثمار بتشكيل المجلس، موضحا أن ذلك اسوة بوجود عدد آخر من الوزراء، وأن مجال الاستثمار يرتبط بملف التعليم.

فيما دعت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، إلى ضم وزير الصحة، إلى تشكيل المجلس، وذلك نظرا لارتباط عمل وزير الصحة ببربط مخرجات التعليم فى كليات مثل الطب والصيدلة وكذلك تخصصات التمريض.

المجلس الأعلى للجامعات

وبدوره عقب المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، على مطالبات النواب، بأن فيما يتعلق بوزير الاستثمار، بأن هناك وزراء بالتشكيل يقترب اختصاصهم من اختصاص وزير الاستثمار، وأن فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للجامعات، فوزير التعليم العالى موجود ضمن التشكيل.

وتابع الوزير، فيما يتعلق بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى ومنظمات المجتمع المدنى، فهى مجالات من الوارد أن يكون منتمى لها أى من الخبراء أو أعضاء التشكيل.

وأضاف، أيضا فيما يتعلق بنقيب المعلمين، فلدينا نقابات عديدة يرتبط عملها أيضا بالمجلس، وبالتالى لا يمكن ضم كل النقابات، مؤكدا أن الفلسفة العامة لتشكيل المجلس، لا تستهدف التوسع فيه.

وتابع، أما فيما يتعلق باقتراح ضم وزير الصحة، قال الوزير، ليس هناك مانع فى ضم وزير الصحة، لاسيما ,ان ذلك الاقتراح سبق وأثير فى اجتماع اللجنة، وعرص على الحكومة وتم دراسته والتوافق عليه، نظرا لارتباطه بربط المخرجات بسوق العمل.

وفى نهاية الجدل، انتهى المجلس على الموافقة على ضم وزير الصحة إلى تشكيل المجلس الوطنى للتعليم ورفض باقى المقترحات المقدمة من النواب.