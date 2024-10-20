حسين لبيب يغادر الإستاد بعد هدف أوباما، وجماهير الزمالك تنادي عليه بعد إلغائه (فيديو)

غادر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك إستاد آل نهيان فور تسجيل أوباما هدف بيراميدز في الثانية الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي السوبر.

وقام الحكم بإلغاء هدف أوباما بداعي التسلل ليقوم بعض جماهير الزمالك بالنداء على حسين لبيب ليعود مرة أخرى إلى الاستاد.

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي وسيراميكا.

أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة في بداية المباراة دون وجود خطورة حقيقية على مرمى الزمالك، أو بيراميدز.

وفي الدقيقة السادسة تعرض مهند لاشين لإصابة في رأسه، بعد تدخل من زميله في كرة عرضية ولكنه أكمل المباراة بعد ربط رأسه.

وفي الدقيقة 13 سجل إبراهيم عادل الهدف الأول لـ بيراميدز من تصويبة قوية بقدمه اليسرى.

وحاول الزمالك تعديل النتيجة عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 20 و26 من تصويبتين، ولكن جاءت كلاهما فوق القائم.

وسجل سيف الدين الجزيري هدف التعادل لـ الزمالك في شباك بيراميدز بالدقيقة 40، بعد صناعة رائعة من ناصر ماهر.

وأهدر رمضان صبحي ركلة جزاء لصالح بيراميدز بالدقيقة 51 بعد ما صوبها في القائم الأيمن لـ عواد.

وفي الدقيقة 71 أجرى جوميز أول تبديل بنزول وكونراد ميشالاك وخروج مصطفى شلبي.

وفي الدقيقة 74 أجرى بيراميدز تبديلين بخروج رمضان صبحي وإبراهيم عادل ونزول يوسف أوباما ومصطفى فتحي.

وفي الدقيقة 83 قرر جوميز الدفع بـ شيكابالا وناصر منسي وخروج سيف الجزيري وناصر ماهر.

ورد مدرب بيراميدز بتديلين أيضا بنزول عبد الرحمن مجدي وكريم حافظ وخروج صديق أوجولا والشيبي.

ولم تستطع تبديلات الزمالك وبيراميدز تحقيق الفارق لتنتهي المباراة 1-1 ويلجأ الفريقيان لركلات الترجيح ويحسمها الأبيض 5-4.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

وبدأ الزمالك مباراة بيراميدز كالتالي:"

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمود بن تايك.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

وبدأ بيراميدز مباراة الزمالك بالتشكيل الاتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويجلس على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - علي جبر - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

تواجه الزمالك مع بيراميدز بمسماه الجديد في 15 مباراة في مختلف البطولات حسب موقع ترانفسير ماركت.

استطاع الزمالك الفوز في 6 مباريات، وفاز بيراميدز في مباراة وحيدة.

وحسم التعادل 8 مباريات من بينها فوز للزمالك وآخر لبيراميدز بركلات الترجيح

وسجل الزمالك 33 هدفا في شباك بيراميدز، فيما سجل السماوي 22 هدفا في شباك القلعة البيضاء.

ويعد أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق هو هداف مباريات الزمالك وبيراميدز برصيد 4 أهداف.