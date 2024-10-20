جامعة دمنهور تطلق حملة Red Week لتعزيز العمل التطوعي (صور)
أطلقت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة دمنهور بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري حملة «RED WEEK» لتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين طلاب الجامعة، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور.
من جانبه أكد رئيس جامعة دمنهور أن الحملة هدفت إلى استثمار طاقات الشباب الجامعي من خلال تعزيز وعيهم بأهمية العمل التطوعي ودورهم الحيوي في خدمة المجتمع.
وأضاف "ترابيس" أن الحملة تسعى إلى تعريف الطلاب بمجالات التطوع بالهلال الأحمر المصري، ودور وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعة، مع التركيز على نشر ثقافة التطوع وتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الإنسانية التي تساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
بالإضافة إلى توعية الطلاب بأهمية التغذية الصحية السليمة وبعض العادات والأنشطة الرياضية التي تساهم في تعزيز الصحة العامة بين الطلاب، ومساعدتهم على اتخاذ خطوات إيجابية نحو نمط حياة أكثر توازنًا، وكذا رفع الوعي بالإسعافات الأولية.
والجدير بالذكر أن الهلال الأحمر المصري؛ كان قد أطلق حملة"RED WEEK"، على مستوي ٣٥ جامعة مصرية، واستهدفت الطلاب بهذه الجامعات؛ وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، والدكتور محمد العقبي مساعد وزير التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمشرف العام على وحدات التضامن بالجامعات المصرية.
وبلغ إجمالي المستفيدين من الحملة ما يزيد على 40 ألف طالب على مستوى الجامعات المصرية المشاركة، كما بلغ إجمالي المتطوعين من الطلاب المنضمين جراء الحملة لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات ما يقرب من 9 آلاف طالب.
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