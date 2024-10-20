الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السر وراء تسلق كلب الهرم لقمة "خوفو" (فيديو)

كلب الهرم، أشهر كلب
كلب الهرم، أشهر كلب في العالم، فيتو
ads

كلب الهرم، كشف الدكتور كرم مصطفى استشاري الطب البيطري، مفاجأة وراء تسلق الكلب الذي أصبح الأشهر عالميا، لقمة الهرم خوفو.

 

التكوين الجسماني لكلب الهرم

وقال خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "صدى البلد": التكوين الجسماني للكلب يسمح له تسلق هرم خوفو الذي يصل ارتفاعه 500 متر، في حالة إذا كان التسلق بهدوء دون تسرع أو عجلة.

سهولة عملية النزول من أعلى قمة الهرم

وأضاف: أن عملية النزول من فوق قمة هرم خوفو أسهل للكلب من الصعود، بينما في عملية التسلق يقل الأوكسجين، وبالتالي تكون حركة الصعود بطيئة.

بعد تسلقه الأهرامات، صحيفة أمريكية تصف الكلب بوكا بالمغامر

أول تعليق من الآثار على فيديو ظهور كلب فوق الهرم الأكبر

رائحة ذكية تفرزها الكلاب لتحديد خريطة مسارها 

وأوضح أن هناك خاصية طبيعية لدى الكلاب في حال سلك مسافات طويلة صعودًا للأعلى أو المشي في الطريق، يقوم بعمل علامات عن طريق البول الخاص به وينزل مادة مميزة اسمها "فرمون" وكل كلب له رائحته المميزة ومن خلال أثر تلك الرائحة يمكنه تحديد خريطة الذهاب حتى يمكنه العودة إلى نفس المكان الذي سلكه أو خرج منه.

 

قوة الكلب في تسلق المرتفعات

وأكد: ليس كل الحيوانات قادرة على تسلق تلك المرتفعات، والكلب أكثر الحيوانات على التسلق وأيضا الفهد، أما الأسد فلا يستطيع ذلك بسبب الوزن وسرعة الجري، موضحًا أن الكلاب ليس لديها حاسة الخوف من المرتفعات وهناك كلاب تعيش في ناطحات السحاب بشكل طبيعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كلب الهرم أشهر كلب في العالم قمة هرم خوفو هرم خوفو الكلاب

مواد متعلقة

بعد تسلقه الأهرامات، صحيفة أمريكية تصف الكلب بوكا بالمغامر

رانيا فريد شوقي عن تسلق كلب لقمة الهرم: عمل دعاية للسياحة معملهاش بني آدم

أول تعليق من الآثار على فيديو ظهور كلب فوق الهرم الأكبر

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق محدود في مطعم صبحي كابر (صور)

السر وراء تسلق كلب الهرم لقمة "خوفو" (فيديو)

صلاح يقود ليفربول للفوز علي تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي ( صور)

السوبر المصري، الأهلي وسيراميكا يتعادلان 1-1 في شوط أول مثير (صور)

بعد غضبه من استبداله، عبد الواحد السيد لـ مصطفى شلبي: "مسمعش صوتك" (فيديو)

حريق داخل مدرسة شهيرة في المعادي (صور)

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الأول في الدوري الممتاز

طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا بالثانية 12

منوعات

المزيد

حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

هاريس تشرع الحشيش الترفيهي للبالغين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

6 تصريحات هامة لوزير الزراعة أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 3 – 3 )

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بوجود أعداء من الأقارب 

باحث بـ"كبار العلماء": كلمة قد تدخلك الجنة أو النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية