السر وراء تسلق كلب الهرم لقمة "خوفو" (فيديو)

كلب الهرم، كشف الدكتور كرم مصطفى استشاري الطب البيطري، مفاجأة وراء تسلق الكلب الذي أصبح الأشهر عالميا، لقمة الهرم خوفو.

التكوين الجسماني لكلب الهرم

وقال خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "صدى البلد": التكوين الجسماني للكلب يسمح له تسلق هرم خوفو الذي يصل ارتفاعه 500 متر، في حالة إذا كان التسلق بهدوء دون تسرع أو عجلة.

سهولة عملية النزول من أعلى قمة الهرم

وأضاف: أن عملية النزول من فوق قمة هرم خوفو أسهل للكلب من الصعود، بينما في عملية التسلق يقل الأوكسجين، وبالتالي تكون حركة الصعود بطيئة.

رائحة ذكية تفرزها الكلاب لتحديد خريطة مسارها

وأوضح أن هناك خاصية طبيعية لدى الكلاب في حال سلك مسافات طويلة صعودًا للأعلى أو المشي في الطريق، يقوم بعمل علامات عن طريق البول الخاص به وينزل مادة مميزة اسمها "فرمون" وكل كلب له رائحته المميزة ومن خلال أثر تلك الرائحة يمكنه تحديد خريطة الذهاب حتى يمكنه العودة إلى نفس المكان الذي سلكه أو خرج منه.

قوة الكلب في تسلق المرتفعات

وأكد: ليس كل الحيوانات قادرة على تسلق تلك المرتفعات، والكلب أكثر الحيوانات على التسلق وأيضا الفهد، أما الأسد فلا يستطيع ذلك بسبب الوزن وسرعة الجري، موضحًا أن الكلاب ليس لديها حاسة الخوف من المرتفعات وهناك كلاب تعيش في ناطحات السحاب بشكل طبيعي.