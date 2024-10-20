الأحد 20 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

بعد تسلقه الأهرامات، صحيفة أمريكية تصف الكلب بوكا بالمغامر

كلب تسلق الأهرامات،
كلب تسلق الأهرامات، فيتو

 سلطت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الضوء على واقعة الكلب المصري “بوكا” الذي تسلق قمة الأهرامات الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة  الأمريكية عن مارشال موشر، أحد الذين كانوا يحلقون بطائرة شراعية قوله إنه طار فوق الأهرامات عدة مرات، لكن هذه كانت أول مرة يشاهد فيها كلبًا على القمة، على ارتفاع مئات الأقدام عن الأرض.


وأضاف: "لم نكن نعرف حقًا ما هو في البداية هذا الشيء الذي يركض ذهابا وإيابا على طول القمة لذا، كان الأمر مضحكا وغير متوقع".

 

وكشف أنه رأى كثيرا من الكلاب الضالة تستمتع بأشعة الشمس بالقرب من قاعدة هرم خفرع.

 

الكلب المغامر فوق الأهرامات

 وبحسب الصحيفة فقد وقع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في حب الحيوان المغامر، حيث تراكمت مقاطع الفيديو التي التقطها المشاركون في الحدث أكثر من مليون مشاهدة.

جدير بالذكر أن  عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا  مقاطع فيديو لظهور كلب فوق أحد الأهرامات، بعدما اكتشفه رجل كان يحلق بطائرة شراعية فوق الهرم الأكبر في الجيزة.

 

ظهور كلب فوق الهرم الأكبر 

من جانبها علقت مصادر مطلعة بالمنطقة الأثرية بالأهرامات، أن مساحة منطقة الأهرامات بالجيزة كبيرة للغاية ويصعب السيطرة عليها من دخول الكلاب، ودخولها للمنطقة أمر طبيعي خاصة في ظل وقوع منطقة الأهرامات من المناطق السكنية. 

وأضافت المصادر أن الجهات المعنية والشركة المسئولة عن تطوير هضبة الأهرام تعمل على مقاومة ظاهر انتشار الكلاب بالمنطقة ويجري تطعيمهم بالتطعيمات المطلوبة ضد السعار وغيرها من الأمراض المعدية، وذلك ضمن جهود الدولة لتأمين الزائرين والسائحين بالمنطقة. 

عمليات تطوير منطقة الأهرامات

وأشارت المصادر أن الشركة المسئولة عن عمليات التطوير بمنطقة الأهرامات وفرت أيضا صيدلة بيطرية لعلاج الحيوانات التي تعمل بالمنطقة كالخيل والدواب والتي يقبل علي ركوبها الزائرين بالمنطقة أثناء التنزه داخل المنطقة الأثرية بالأهرامات. 

وأوضحت المصادر أن الشركة وضعت عدة اشتراطات صحية للسماح بدخول الدواب والخيول للمنطقة الأثرية منها أن تكون الدواب والخيول بصحة جيدة والاهتمام بها أثناء وجودها بالمنطقة الأثرية، وذلك ضمن خطوات الشركة لتطوير التجربة السياحية بمنطقة الأهرامات.

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أول تعليق من الآثار على فيديو ظهور كلب فوق الهرم الأكبر

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