القبض على 5 أشخاص بتهمة إدارة كيان تعليمى للنصب والاحتيال على المواطنين بالدقهلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القبض على 5 أشخاص لإدارتهم كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالدقهلية للنصب والاحتيال على المواطنين.



تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من عدد من الأشخاص بتضررهم من مسئولى كيان تعليمى "غير مرخص" بدائرة القسم.



وبالانتقال وسؤالهم اتهموا مسئولى الكيان التعليمى (5 أشخاص) بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل منحهم شهادات دراسية معتمدة من إحدى الجامعات وعدم وفائهم بذلك.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وإدارتهم كيان تعليمى "غير مرخص" بقصد التربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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