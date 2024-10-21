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اقتصاد

12.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع نحو 12.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 703 ملايين ورقة منفذة على 130  ألف عملية.


وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 129.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 724 مليون ورقة منفذة على 129 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 37.2 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات /  أذون نحو 62.80 % خلال الجلسة  .

 

تعاملات بداية الأسبوع 

 

 تراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأحد 20 أكتوبر 2024. أول جلسات الأسبوع, وسجل رأس المال السوقي 2.120 تريليون جنيه،  لتخسر نحو 35 مليار جنيه. 

 

وسجل رأس المال السوقي نحو  مليار 

مؤشر "إيجى إكس 30"

  وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.08%  عند مستوى 29528 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.86%  عند مستوى 37258 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.85%  عند مستوى 12526 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

 وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26%  عند مستوى 7526 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.77%  عند مستوى 10588 نقطة، وتراجع    مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.2%  عند مستوى 3083 نقطة.

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