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اقتصاد

رئيس البورصة يبحث مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط أطر التعاون المشترك

رئيس البورصة، فيتو
رئيس البورصة، فيتو

على هامش مؤتمر البورصة المصرية للتنمية في نسخته السابعة والذي انعقد في محافظة دمياط، يوم الخميس الموافق 17-أكتوبر-2024، زار أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية  مقر الغرفة التجارية بالمحافظة واجتمع مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة برئاسة  محمد عبد اللطيف فايد، واستعرض الطرفان سبل التعاون المشترك لزيادة الوعي بمزايا القيد والاستثمار في البورصة بين مجتمع الأعمال بالمحافظة، كما أجاب رئيس البورصة المصرية عن استفسارات الحضور بشأن إجراءات القيد في البورصة والآفاق التي يتيحها القيد لتوسع الشركات ونمو أعمالها.

ودعا الشيخ أبناء المحافظة إلى التواجد بسوق المال للاستفادة من المزايا الاستثمارية التى يتيحها القيد والاستثمار بالبورصة بمختلف الأنشطة والمجالات، لافتا  إلى أن محافظة دمياط تتمتع بتنوع اقتصادي واضح. 

وأضاف: تسعى البورصة لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظة لمساعدة الشركات على الوصول الى التمويل اللازم للنمو وتحقيق مستهدفاتها وزيادة حجم أعمالها.

ومن جانبه أكد محمد فايد - رئيس الغرفة التجارية بدمياط حرص الغرفة التجارية على تعزيز العلاقات مع البورصة المصرية لتعريف أصحاب المشروعات والشركات داخل المحافظة بالمزايا التي تقدمها البورصة، وتشجعيهم على التواجد بسوق المال سواء كشركات مقيدة أو مستثمرين.

واتفق الطرفان خلال الاجتماع على تنظيم ورش عمل لتعريف مجتمع الأعمال بالمحافظة بمبادئ وأساسيات الاستثمار في البورصة، ومزايا القيد والطرح في البورصة مع التعريف بالخطوات اللازمة لذلك. كما سيتضمن التعاون في الفترة القادمة تنظيم ورش عمل متخصصة يحضرها مختلف الأطراف ذات الصلة بعمل الشركات في المحافظة، لتعريفهم بمزايا وخطوات ومتطلبات القيد والطرح في البورصة. 

كذلك تعمل البورصة على تشجيع تواجد شركات السمسرة في الأوراق المالية بالمحافظة ونشر الوعي بأهمية الاستثمار في سوق الأوراق المالية لتعزيز استثمارات أبناء المحافظة في البورصة المصرية وتذليل أية عقبات تحول دون ذلك. كما ستقوم البورصة المصرية بإرسال مجموعة من المواد التعليمية والتثقيفية الخاصة بأساسيات ومبادئ الاستثمار في سوق الأوراق المالية للغرفة التجارية لكي تقوم بدورها بإعادة توزيعها على أعضائها.

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البورصة المصرية الغرفة التجارية بدمياط السيد محمد عبد اللطيف رئيس البورصة المصرية رئيس الغرفة التجارية

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