إقبال المصريين على الاستثمار في العقارات والذهب والشهادات البنكية في 2024

أظهرت نتائج التقرير السنوي العقاري من عقارماب لعام 2024 أن المستثمرين يفضلون استثمار مدخراتهم في العقارات أكثر من العام 2022 بنسبة 5%,

كما يشير التقرير إلى أن الاستثمار في الشهادات البنكية يأتي في المرتبة الثالثة بعد العقارات والذهب كخيار مفضل لاستثمار المدخرات لمستخدمي الموقع.

كما أوضح التقرير أنه زاد الإقبال على الاستثمار في الذهب عام 2024، حيث وصلت النسبة التي تفضل استثمار مدخراتهم في الذهب إلى 18% من نسبة المشاركين في الدراسة في هذا العام، مقابل 8% فقط في عام 2022.

وأظهرت الدراسة أيضًا اتجاه الطبقة مرتفعة الدخل للاستثمار في العقارات، ثم الاستثمار في العملات الأجنبية والشهادات البنكية، كما اتجهت الطبقة متوسطة الدخل إلى الاستثمار في العقارات في المرتبة الأولى، يليها في المرتبة الثانية الاستثمار في الذهب.

وتعتمد الدراسة على تحليل شامل للسوق العقاري ورصد تفضيلات ما يزيد على 2 مليون عميل وزائري شهريًا، هم عملاء موقع وتطبيق عقارماب الذين يبحثون عن عقارات للبيع أو الإيجار، حيث بلغ عدد العقارات التي تم تحليلها على الموقع أكثر من 300 ألف عقار معروضة من شركات التطوير والتسويق والأفراد.

تتيح هذه الإحصائيات لعقارماب إعداد دراسات تحليلية لصفات وتفضيلات العملاء العقارية، مع تجميع ردودهم على الاستبيانات الموسمية التي ترسل على فترات لمعرفة آرائهم، بالإضافة إلى اعتماد الدراسة على أسعار المطورين العقاريين المشتركين مع عقارماب وعددهم أكثر من 600 مطور عقاري.