وزير الإسكان يبحث مع «أسطورة العقارات باليابان» التعاون في التطوير العقاري

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صباح اليوم، كانازاوا يوكيو، أسطورة العقارات في اليابان - صاحب شركة "تايتان كابيتال"، ونيوا كشيروا، رئيس مجلس إدارة الشركة، لبحث سبل التعاون فى مجال التطوير العقاري، وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى مصر، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات والمستثمرين اليابانيين فى مصر، وذلك بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير.

واستهل وزير الإسكان، اللقاء، بالترحيب بـ كانازاوا يوكيو، ونيوا كشيروا، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات بين مصر واليابان، واهتمام الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، بتعزيز سبل التعاون المشترك مع جميع الشركات والمستثمرين اليابانيين، فى مجالات عمل الوزارة، وتقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين والشركات اليابانية، بما يحقق مصلحة الطرفين.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الدولة المصرية وعلى مدار 10 سنوات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت نهضة عمرانية كبيرة فى جميع المجالات، وفى مقدمتها تنمية مدن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية خضراء مستدامة، توفر فرصًا عظيمة للاستثمار العقارى بكل صوره وأشكاله، وكذا الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، بجانب الفرص المتاحة بالأجيال السابقة للمدن الجديدة.

وأشار الوزير، إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع، وتتنوع تلك الفرص بين مشروعات عمرانية متكاملة، أو مشروعات خدمية، أو مشروعات صناعية، يمكن تنفيذها بالمشاركة فى المناطق الصناعية بتلك المدن.

وقال وزير الإسكان: لدينا قدر كبير من المرونة والاستيعاب لكل أشكال المشاركة مع القطاع الخاص، ونقدم كل الدعم والتوصيات بأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة طبقًا للاحتياجات الفعلية للسوق العقارية المصرية، مؤكدًا أننا نستهدف حاليًا مجموعة من مشروعات الشراكة مع الشركات الأجنبية، وفى مقدمتها مشروع رأس الحكمة.

وأضاف الوزير، أن المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية للدولة المصرية، والذى أعدته وزارة الإسكان بالتعاون مع الجهات المعنية، حدد العديد من مناطق التنمية، والتى توفر العديد من الفرص الاستثمارية، وخاصة فى إقليم الساحل الشمالى الغربى، والذى أصبح وجهة سياحية عالمية، جذبت خلال موسم الصيف الماضي، سياحا من أكثر من 100 جنسية، وهو الأمر الذى يوفر العديد من الفرص الاستثمارية وخاصة لإقامة الغرف والوحدات الفندقية لاستيعاب حجم السياح المتزايد من مختلف أنحاء العالم.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الدولة المصرية تستهدف جذب الاستثمارات في مختلف الأنشطة الصناعية، حيث تهدف الدولة لتوطين العديد من الصناعات محليًا، موضحا أن وزارة الإسكان تسعى لتوطين الصناعات المتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتحلية مياه البحر، والمستلزمات الكهربائية الخاصة بتلك المشروعات، وهناك فرصة كبيرة أمام شركة "تايتان كابيتال اليابانية" للشراكة فى هذا المجال.

ودعا وزير الإسكان، كانازاوا يوكيو، أسطورة العقارات في اليابان، للمشاركة فى فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، والذى تستضيفه مصر خلال الفترة من 4: 8 نوفمبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة من نحو 175 دولة، سواءً من خلال وفود رسمية حكومية، أو القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تواجد شركة تيتان كابيتال يمثل لها فرصة كبيرة للتعرف على الأسواق العربية والإفريقية، وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين.

وكلف الوزير، الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعده للشئون الفنية، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بمكتبه الفنى، بعقد اجتماعات تنسيقية مع كانازاوا يوكيو، أسطورة العقارات في اليابان - صاحب شركة "تايتان كابيتال"، ونيوا كشيروا، رئيس مجلس إدارة الشركة، لعرض مختلف الفرص المتاحة، وتحويل التعاون إلى واقع ملموس، وتنظيم زيارات ميدانية لهم للمدن الجديدة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.

ومن جانبه، توجه كانازاوا يوكيو، أسطورة العقارات في اليابان - صاحب شركة "تايتان كابيتال"، بالتهنئة للمهندس شريف الشربيني، على توليه حقيبة الإسكان، معبرًا عن حبه لمصر والمصريين، ومؤكدًا رغبته فى نقل جزء كبير من استثماراته إلى مصر، والتى تقدر بـ8 مليارات دولار، نظرًا لأن مصر سوق واعدة للاستثمار، وبوابة للانطلاق نحو السوق العربية والإفريقية، لما تملكه من موقع استراتيجي ودور رائد في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أسطورة العقارات في اليابان، إلى أن شركاءه المستثمرين يرغبون فى تشكيل تحالف استثماري يتخذ من مصر قاعدة ومنطلقا للسوق العربية والإفريقية، مضيفًا أنه يدعو أصدقاءه المستثمرين من أمريكا وأوروبا للاستثمار في مصر فى سوق واعدة وتتمتع بالعديد من الفرص الكبيرة للاستثمار فى مختلف المجالات.

وأكد كانازاوا يوكيو، رغبته فى تعزيز وتعميق التعاون مع الدولة المصرية، وتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية، بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين، مشيرًا إلى أن لديه حاليًا مشروع شراكة مع وزارة الإنتاج الحربى لإنتاج جهاز توليد المياه من بخار الماء فى الجو، وسوف يبدأ التصنيع قريبًا لتوفير احتياجات السوق المصرية، والتصدير للخارج.