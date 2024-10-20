القابضة للمياه توقع بروتوكول تعاون ضمن مبادرة بداية

فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تستهدف خلق طريق للمواطن نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية والخدمية شهد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ومؤسسة الزهراوان للتنمية المستدامة وذلك لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب وتوصيل المياه للمناطق المحرومة فى 5 مجالس قروية بمركز سوهاج بقيمة 8.5 مليون جنيه يستفيد منها 8 آلاف أسرة، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والاستاذة شهيرة ممدوح المهدى نائب رئيس مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي للقطاع التنموي بمؤسسة الزهراوان للتنمية المستدامة.

وأوضح رئيس القابضة للمياه أن بروتوكولات التعاون تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية والمجتمع المدني لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا لضمان توفير مياه شرب نظيفة وآمنة للمواطنين. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في كافة المحافظات.



وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أن مؤسسة الزهراوان للتنمية المستدامة ستقوم بتنفيذ خطوط مياه شرب ب 5 مجالس قروية وهى روافع القصير وبلصفورة وجزيرة شندويل وأولاد عزاز وإدفا تضم 16 قرية لتوصيل خطوط مياه للمناطق المحرومة بطول 6640 متر طولى واحلال وتجديد خطوط مياه بطول 3505 متر طولى باجمالى 10145 متر طولى كمرحلة أولى وتنفيذ خطوط مياه بطول 7500 متر طولى كمرحلة ثانية.

واوضحت شهيرة ممدوح المهدى نائب رئيس مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي بمؤسسة الزهراوان انه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مياه سوهاج فى نوفمبر 2022 لتنفيذ 10810 متر طولى بعدد 17 قرية بمحافظة سوهاج استفاد منه 4107 أسرة بقيمة 8 مليون جنيه وان بروتوكولات التعاون التى يتم توقيعها تستهدف توصيل مياه الشرب النقية للأسر الأولى بالرعاية لتحسين الظروف المعيشة والاجتماعية لتلك الأسر.

ومن الجدير بالذكر أنه تم توقيع 50 بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى خلال عامين وأنه تم تنفيذ 8900 وصلة مياه شرب وصرف صحى للأسر الأولى بالرعاية بجميع مراكز المحافظة بقيمة 50 مليون جنيه لخدمة الأسر الأولى بالرعاية وفقا للشروط التى تنطبق على هذه الأسر وأن الشركة تسعى لتحقيق تعاون مشترك مع مؤسسات المجتمع المدنى لخدمة المواطنين بمحافظة سوهاج.