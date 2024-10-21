الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملات تفتيشية على المحال والعقارات، تحرير 17 ألف قضية سرقة تيار كهربائي بالمحافظات

سرقة كهرباء،فيتو
سرقة كهرباء،فيتو

شنت  الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات. 

ختام فعاليات البطولة الدولية لقفز الموانع بوادي الفروسية

شاهد عيان يكشف تفاصيل حادث دهس فريق للدراجات بطريق الإسكندرية الصحراوي

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط نحو 17 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

استراتيجية وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الهاربين من الأحكام القضائية سرقة تيار كهربائي للمقاهي سرقة تيار كهربائي للمباني سرقة تيار كهربائي سرقة التيار سرقة تيار كهربائى للعقارات

مواد متعلقة

ختام فعاليات البطولة الدولية لقفز الموانع بوادي الفروسية

شاهد عيان يكشف تفاصيل حادث دهس فريق للدراجات بطريق الإسكندرية الصحراوي

القبض على قائد سيارة تتبع أحد تطبيقات النقل الذكى للتحرش بفتاة

مصرع شخص دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بمدينة نصر

الداخلية تستقبل وفدًا من سفراء الدول الإفريقية بالمعهد القومي لتدريب القوات الخاصة

سقوط مستريح الإسكندرية، جمع 24 مليون جنيه من المواطنين بزعم استثمارها

ضبط عاطل استولى على 13.5 مليون جنيه من صديقه بزعم استمارها بالقاهرة

ضبط عنصريين إجراميين لترويج المخدرات عبر الدارك ويب فى القاهرة

الأكثر قراءة

جهاد جريشة يكشف مدى صحة هدف أوباما الملغى في مرمى الزمالك

تصادم قطار بضائع بسيارة نقل على مزلقان ميناء دمياط وأنباء عن وقوع مصابين (صور)

صورة حديثة لسد النهضة تكشف آخر تطورات مخزون المياه قبل انتهاء موسم الفيضان

حرق جثمان السنوار ونثر الرماد في البحر، قناة إسرائيلية تكشف مصير جثة قائد حماس (صور)

لم يصل إليها من قبل، أسعار الذهب تحقق أرقاما قياسية خلال أكتوبر، وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد القفزة التاريخية، أسعار السبائك الذهبية في الأسواق (آخر تحديث)

اليوم، انتهاء تلقي طلبات الراغبين لوظائف في دولة البوسنة والهرسك

تباهى بها نصر الله قبل وفاته، ما هي "مؤسسة القرض الحسن" بعد استهداف إسرائيل فروعها في لبنان؟

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، مطار نيوزيلندي يحظر العناق لأكثر من 3 دقائق

من داخل مطبخ ماكدونالدز، ترامب يسخر من هاريس بـ"قلي البطاطا" (فيديو)

اضطراب ما بعد الصدمة، نهاية مأساوية لـ ناجية إسرائيلية من هجوم حماس في عيد ميلادها

تحذيرات من خطط إيلون ماسك لإنشاء مدينة سكنية للبشر على المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تصريحات الرئيس السيسي في انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية