رمضان صبحي يهدر ركلة جزاء لـ بيراميدز أمام الزمالك (صور)

أهدر رمضان صبحي ركلة جزاء لصالح بيراميدز أمام الزمالك بالدقيقة 51 من المباراة التي تجمعهما على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي في نصف نهائي السوبر المصري.

وجاءت تصويبة رمضان صبحي في القائم الأيمن لـ عواد.

أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة في بداية المباراة دون وجود خطورة حقيقية على مرمى الزمالك، أو بيراميدز.

وفي الدقيقة السادسة تعرض مهند لاشين لإصابة في رأسه، بعد تدخل من زميله في كرة عرضية ولكنه أكمل المباراة بعد ربط رأسه.

وفي الدقيقة 13 سجل إبراهيم عادل الهدف الأول لـ بيراميدز من تصويبة قوية بقدمه اليسرى.

وحاول الزمالك تعديل النتيجة عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 20 و26 من تصويبتين، ولكن جاءت كلاهما فوق القائم.

وسجل سيف الدين الجزيري هدف التعادل لـ الزمالك في شباك بيراميدز بالدقيقة 40، بعد صناعة رائعة من ناصر ماهر.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

وبدأ الزمالك مباراة بيراميدز كالتالي:"

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمود بن تايك.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

وبدأ بيراميدز مباراة الزمالك بالتشكيل الاتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويجلس على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - علي جبر - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

تواجه الزمالك مع بيراميدز بمسماه الجديد في 15 مباراة في مختلف البطولات حسب موقع ترانفسير ماركت.

استطاع الزمالك الفوز في 6 مباريات، وفاز بيراميدز في مباراة وحيدة.

وحسم التعادل 8 مباريات من بينها فوز للزمالك وآخر لبيراميدز بركلات الترجيح

وسجل الزمالك 33 هدفا في شباك بيراميدز، فيما سجل السماوي 22 هدفا في شباك القلعة البيضاء.

ويعد أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق هو هداف مباريات الزمالك وبيراميدز برصيد 4 أهداف.