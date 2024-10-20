الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قيادات تعليم الدقهلية يتفقدون مدارس غرب المنصورة (صور)

جولة بمدارس المنصورة،
جولة بمدارس المنصورة، فيتو

أجرى الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام والدكتور طارق شعيب مدير مرحلة بالتعليم الإعدادي زيارة استهدفت مدارس عدد من مدارس غرب المنصورة.

 

المدارس المستهدفة من الزيارة 

استهدفت الجولة زيارة 3 مدارس بادارة غرب المنصورة وهي: منية سندوب الابتدائية، ومنية سندوب الإعدادية المشتركة، وطلعت شريف الثانوية التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية.

حسن سير وانتظام العملية التعليمية في المدارس


و قد أثني  مدير عام التعليم العام علي حسن سير وانتظام العملية التعليمية في المدارس التي تمت زيارتها وتمني للجميع التوفيق

رئيس «تعليم البرلمان» يستعرض تقرير النواب بشأن المجلس الوطنى للتعليم

تعليم القليوبية: نجاح تجربة تقليل الكثافة داخل الفصول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التعليم الاعدادى الدوريات العالمية العملية التعليمية المجلس الوطني للتعليم إنتظام العملية التعليمية المنصورة التعليمية غرب المنصورة التعليمية مدارس غرب المنصورة مدير عام التعليم العام لدوري المصري غرب المنصورة

مواد متعلقة

الكشف الطبي على 1806 مرضى ضمن فعاليات القوافل العلاجية في الدقهلية

محافظ الدقهلية يجري جولة تفقدية مفاجئة على المواقف

وكيل صحة الدقهلية يتفقد سير العمل بمستشفى نبروة المركزي (صور)

مصرع طفلة في حادث انقلاب سيارة في الدقهلية

محافظ الدقهلية يشكل لجنة للمتابعة وتلقي الشكاوي على مدار الـ 24 ساعة

الأكثر قراءة

السيسي: خرجنا من 2011 بظروف اقتصادية صعبة وعدم استقرار أمني

أسرة ضحية أحمد فتوح تكشف سر إنهاء إجراءات التصالح أمام النيابة الحسبية

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2024

السيسي: الظروف المحيطة بالمنطقة أدت لفقداننا حوالي 7 مليارات دولار خلال 10 أشهر

زغلول صيام يكتب: عندما تغيب الحبكة الدرامية في قرعة الدوري فلا تسأل عن طه عزت ولا الخواجة الألماني!!

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام سيراميكا

بعد تسلقه الأهرامات، صحيفة أمريكية تصف الكلب بوكا بالمغامر

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

منوعات

المزيد

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

جريمة هزت اليمن، شاب يقتل زوجته بطريقة بشعة

كوبا تعلن الاستنفار قبل وصول الإعصار أوسكار

ماسك يتبرع بمليون دولار يوميًا حتى موعد الانتخابات لمن يوقع على عريضة دستور أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 20- 10- 2024 في الأسواق

تفاصيل لقاء وزير الصناعة بالمستثمريين فى الفيوم

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

الأبيض كعبه عالي.. تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل مباراة السوبر المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

114 عاما على ميلاد الشيخ عبد الرحمن بيصار، الفيلسوف قائد نهضة الأزهر

ما هي الآية التي جمعت كل أحكام الإسلام؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

لماذا عفا الله عن بني إسرائيل بعد عبادتهم العجل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية