قيادات تعليم الدقهلية يتفقدون مدارس غرب المنصورة (صور)
أجرى الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام والدكتور طارق شعيب مدير مرحلة بالتعليم الإعدادي زيارة استهدفت مدارس عدد من مدارس غرب المنصورة.
المدارس المستهدفة من الزيارة
استهدفت الجولة زيارة 3 مدارس بادارة غرب المنصورة وهي: منية سندوب الابتدائية، ومنية سندوب الإعدادية المشتركة، وطلعت شريف الثانوية التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية.
حسن سير وانتظام العملية التعليمية في المدارس
و قد أثني مدير عام التعليم العام علي حسن سير وانتظام العملية التعليمية في المدارس التي تمت زيارتها وتمني للجميع التوفيق
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