محافظ الشرقية: اقامة مظلات أمام المعرض الدائم للأسرالمنتجة والبريد

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجولة تفقدية بالشوارع المحيطة بديوان عام المحافظة وأمام المعرض الدائم للأسر المنتجة ومكتب بريد مجمع المصالح ومديرية التنظيم والإدارة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية

زيارة المحافظ للمعرض الدائم

وذلك في حضور محمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد، ونائب المستشار العسكري، المحاسب شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان والمقدم ياسر رضا بإدارة مرور الشرقية.

خلق السيولة المرورية أمام ديوان عام المحافظة

كلف المحافظ المقدم ياسر رضا بإدارة مرور الشرقية بعدم السماح لسيارات الأجرة بتحميل الركاب أمام مبنى الديوان العام لعدم تعطيل الطريق وخلق السيولة المرورية بالمنطقة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب السيارات غير الملتزمين بركن سياراتهم بالأماكن المخصصة وعدم إتباع تعليمات رجال المرور.

تطوير المنطقة الواقعة أمام المعرض الدائم

كما كلف المحافظ السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع رئيس حي ثان ومدير مكتب بريد مجمع مصالح الشرقية بإعداد التصورالأمثل لتطوير المنطقة أمام المعرض الدائم للأسر المنتجة ومكتب البريد وإقامة مظلات واستراحات للمواطنين المترددين علي المركز التكنولوجي ومكتب البريد

مظلات لائقة تقى المنتظرين أشعة الشمس والأمطار

مشددا على أن تكون بطريقة لائقة تقيهم من أشعة الشمس صيفا وسقوط الأمطار شتاءً ولإضفاء لمسة جمالية وحضارية على المنطقة، بما يتماشى مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

البدء فورا فى تكثيف أعمال النظافة

وفي نهاية جولته وجه المحافظ رئيس حي ثان بالبدء فورًا في تكثيف أعمال النظافة خلف مبنى الديوان العام ومحيط مديرية التنظيم والإدارة وغرس شتلات الأشجار لتحسين الرؤية البصرية أمام العاملين والمواطنين المترددين على المنشآت الحكومية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ