الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

السوبر المصري، الزمالك وبيراميدز يتعادلان 1-1 في شوط أول مثير (فيديو وصور)

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

تعادل فريقا الزمالك وبيراميدز 1-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي في نصف نهائي السوبر المصري.

أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز 

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة في بداية المباراة دون وجود خطورة حقيقية على مرمى الزمالك، أو بيراميدز.

وفي الدقيقة السادسة تعرض مهند لاشين لإصابة في رأسه، بعد تدخل من زميله في كرة عرضية ولكنه أكمل المباراة بعد ربط رأسه.

وفي الدقيقة 13 سجل إبراهيم عادل الهدف الأول لـ بيراميدز من تصويبة قوية بقدمه اليسرى.

وحاول الزمالك تعديل النتيجة عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 20 و26 من تصويبتين، ولكن جاءت كلاهما فوق القائم.

وسجل سيف الدين الجزيري هدف التعادل لـ الزمالك في شباك بيراميدز بالدقيقة 40، بعد صناعة رائعة من ناصر ماهر.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز 

وبدأ الزمالك مباراة بيراميدز كالتالي:"

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمود بن تايك.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد  على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا  ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك 

وبدأ بيراميدز مباراة الزمالك بالتشكيل الاتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويجلس على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - علي جبر - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي.

 

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز 

تواجه الزمالك مع بيراميدز بمسماه الجديد في 15 مباراة في مختلف البطولات حسب موقع ترانفسير ماركت.

استطاع الزمالك الفوز في 6 مباريات، وفاز بيراميدز في مباراة وحيدة.

وحسم التعادل 8 مباريات من بينها فوز للزمالك وآخر لبيراميدز بركلات الترجيح

وسجل الزمالك 33 هدفا في شباك بيراميدز، فيما سجل السماوي 22 هدفا في شباك القلعة البيضاء.

ويعد أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق هو هداف مباريات الزمالك وبيراميدز برصيد 4 أهداف.

إبراهيم عادل يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز في شباك الزمالك

بيراميدز يرفض نقل دكة البدلاء: أنا بطل الكأس والزمالك ضيف (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك الزمالك وبيراميدز مباراة الزمالك وبيراميدز السوبر السوبر المصرى نادي الزمالك

مواد متعلقة

سيف الجزيري يسجل هدف تعادل الزمالك في شباك بيراميدز (فيديو وصور)

بيراميدز يتقدم على الزمالك 1-0 بعد مرور 30 دقيقة (فيديو وصور)

شاهد دخلة جماهير الزمالك في مباراة بيراميدز (صور)

إبراهيم عادل يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز في شباك الزمالك (صور)

بيراميدز يرفض نقل دكة البدلاء: أنا بطل الكأس والزمالك ضيف (فيديو)

بث مباشر، مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

أحمد حمدي يدعم الزمالك أمام بيراميدز من مدرجات استاد آل نهيان

الأبيض كعبه عالي.. تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل مباراة السوبر المصري (انفوجراف)

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق محدود في مطعم صبحي كابر (صور)

السر وراء تسلق كلب الهرم لقمة "خوفو" (فيديو)

صلاح يقود ليفربول للفوز علي تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي ( صور)

بعد غضبه من استبداله، عبد الواحد السيد لـ مصطفى شلبي: "مسمعش صوتك" (فيديو)

السوبر المصري، الأهلي وسيراميكا يتعادلان 1-1 في شوط أول مثير (صور)

حريق داخل مدرسة شهيرة في المعادي (صور)

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الأول في الدوري الممتاز

طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا بالثانية 12

منوعات

المزيد

حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

هاريس تشرع الحشيش الترفيهي للبالغين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

6 تصريحات هامة لوزير الزراعة أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 3 – 3 )

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بوجود أعداء من الأقارب 

باحث بـ"كبار العلماء": كلمة قد تدخلك الجنة أو النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية