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رياضة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يقلب تأخره للفوز 2-1 أمام برينتفورد (صور)

مانشستر يونايتد وبرينتفورد
مانشستر يونايتد وبرينتفورد

فاز فريق برينتفورد على نظيره فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح برينتفورد التسجيل عن طريق اللاعب إيثان بينوك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وقلب مانشستر يونايتد الطاولة بتسجيله هدفين في الشوط الثاني عن طريق أليخاندرو جارناتشو وراسموس هويلوند في الدقائق 46 و61.

Bruno Fernandes on the ball.
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تشكيل مانشستر يونايتد أمام برينتفورد 

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

في خط الدفاع: ديوجو دالوت - ماتياس دي ليخت - جوني إيفانز - ليساندرو مارتينيز

في خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند - ماركوس راشفورد.

مدرب برينتفورد: الهجوم على تين هاج مبالغ فيه

 يرى الدنماركي توماس فرانك مدرب برينتفورد أن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد يتعرض لضغط مبالغ فيه ووصفه بالمدرب الجيد.

وقال توماس فرانك في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن تين هاج مدرب جيد، لقد فاز ببطولتين في موسمين، أعتقد أن الانتقادات أكثر من اللازم".

واستدرك "لكنني أفهم كيف هو الحال إذا فاز الفريق، فإن المدرب رائع، وإذا خسر الفريق، فإن المدرب سيء للغاية، بينما الحقيقة غالبا ما تكون في المنتصف"

وشدد "الأمر لا يتعلق أبدا بالمدرب فقط، أو اللاعبين، أو الجماهير، أو الإدارة، بل هو خليط من كل هذه الأشياء".

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