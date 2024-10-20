تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الأحد 20 أكتوبر 2024. أول جلسات الأسبوع.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% عند مستوى 30035 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% عند مستوى 37258 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% عند مستوى 13124 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% عند مستوى 7627 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 10834 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.49% عند مستوى 3168 نقطة.