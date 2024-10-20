القبض على قائد سيارة تتبع أحد تطبيقات النقل الذكى للتحرش بفتاة
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بالقاهرة لقيامه بالتحرش بفتاة حال استقلالها السيارة صحبته.
تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) بتضــررهـا من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيـــقات النقل الذكى لقيـامـه بالتحرش بهـــا حال استقلالها السيارة صحبته بدائرة القسم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مُرتكب الواقعــة (سائق – مقيم بدائرة القسم ) حال استقلاله السيارة المُشار إليها.. وبمواجهتــــــه اعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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